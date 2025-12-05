Замразените руски активи: Мерц и Фон дер Лайен на визита в Белгия

Германският канцлер Фридрих Мерц и председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен ще обсъдят с белгийския премиер Барт де Вевер използването на замразените руски активи за помощ за Украйна.

Мерц е отложил пътуване до Осло, за да присъства на официалната вечеря в Брюксел, в опит да го убеди да се използват руските активи.

Украинският президент Володимир Зеленски каза, че делегацията от Киев продължава разговорите с Вашингтон, за да получи повече информация за "казаното в Русия" на срещата между руския президент Владимир Путин и американски преговарящи по-рано тази седмица.

Фридрих Мерц коментира американските планове да се прехвърлят замразените руски активи в ЕС на стойност 165 милиарда долара към Вашингтон.