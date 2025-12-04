БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Календар с кауза: Огнеборци от Варна помагат на децата на загинали колеги

от БНТ , Репортер: Петя Иванова
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Събраните средства ще бъдат разпределени между 140 деца от страната

Варненски пожарникари представиха своя нов благотворителен календар за 2026 година, в който те самите са модели. Той е част от инициативата "С обич за децата, в памет на бащите герои“, която вече 16 години подпомага деца на пострадали или загинали по време на работа служители на МВР. Идеята е вдъхновена от популярната кампания на австралийските огнеборци, които от години привличат с атрактивни фотосесии широката общественост за значими каузи.

Календарът не е само визуален проект, а протегната ръка към децата, изгубили най-смелия човек в живота си, докато изпълнява служебния си дълг, казват огнеборците. Зад снимките стоят истински истории, а зад инициативата – реални семейства, които разчитат на подкрепа.

Галин Тодоров - Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Варна : "Мой колега на дежурство губи живота си и с тази цел за първа година участвам, понеже жената всяка година на тази дата идва с голяма надежда и това, че в нас вижда съпруга си."

Част от снимките за календара са правени в гората над квартал "Аспарухово", където през лятото бушува пожар. Идеята е те да представят истинската същност на професията - силата, дисциплината и отдадеността, с която пожарникарите влизат в огъня.

Деян Недялков –фотограф: "Снимахме в гората две седмици след като знаехме, че тя е изгасена. Оказва се, че гората тлее и ние докато вървим, конкретно аз, кракът ми пропадна в една дупка. И отдолу започна да пуши, 5-10 минути по-късно, там вече гореше. И в следващия момент си задаваш въпроса как да направиш от това нещо красиво, което хората да си го поставят на стената."

Календарът струва 25 лева, но всеки може да дари за него толкова, колкото пожелае.

Йоана Колева-Вълова - член на УС на Синдикалната федерация на служителите в МВР: "Календарът за тази година за щастие ще може да се поръчва онлайн, като съответно в платформата е описан начинът на плащане. Или ще се плаща при доставка, или ще се прави превод по банковата сметка на Синдикалната федерация на служителите в МВР, която е издадена специално за тази кауза.

Събраните средства ще бъдат разпределени между 140 деца от страната.

#благотворителен календар #пожарникари #Варна

