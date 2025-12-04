Проф. Христо Пимпирев и Иглика Трифонова представиха новата си книга „Антарктида“

Проф. Христо Пимпирев, ръководителят на антарктическите ни мисии, заедно с и Иглика Трифонова, представиха днес новата си книга - "Антарктида".



Тя е събрала всичко най-интересно от историята, географията и природата на ледения континент. Вдъхновена е от множеството въпроси и огромното любопитство на хората, които срещат при обиколките си в страната. Или книгата отговаря на всички въпроси.

Проф. Христо Пимпирев - ръководител на Български антарктически институт: "Тази книга е едно енциклопедично издание. Тук има всичко за Антарктида и то кратко. Много такива интересни моменти има в книгата освен, разбира се, сериозните данни за природата, за науката и разбира се една трета от книгата е посветена на ние българите на Антарктида."