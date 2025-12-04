Неидентифицирани дронове в близост до самолета на Зеленски в Дъблин

Неидентифицирани дронове са били забелязани в близост до траекторията на полета на самолета на президента Володимир Зеленски, когато той пристигна в Ирландия по-рано тази седмица. Това съобщиха ирландските медии днес, 4 декември.

Ирландското издание The Journal съобщи, че четири неидентифицирани дрона от „военен тип“ са нарушили забранената за полети зона и са летели към очакваната траектория на самолета на Зеленски, докато той се е приближавал към летището в Дъблин Вестникът се позовава на анонимни източници от службите за сигурност.

Отделно от това, The Irish Times съобщи, че кораб на ирландския флот е забелязал пет дрона, които са действали в близост до траекторията на полета на президента край брега на Хоут, което е предизвикало „голяма тревога за сигурността“.

Ирландските власти въведоха временна зона без дронове над Дъблин по време на посещението на Зеленски, но не потвърдиха публично инцидента, съобщи „Киев Индипендънт“.

От началото на пълномащабната инвазия на Русия украинските власти съобщават за множество опити за покушение срещу Зеленски, включително инцидент в президентската канцелария, който е довел до жертви в началото на 2022 година.