В очакване на Рождество: Засилени мерки за сигурност на базарите във Франция

Французите и гостите в страната се радват на добре охранявани коледни базари в градовете.



Министърът на вътрешните работи Лоран Нунес изпрати телеграма до префектите, с която ги инструктира да „засилят мерките за сигурност“ около коледните базари, предупреждавайки за „много високото ниво на терористична заплаха“.

За защита се използва и видеонаблюдение. Организаторите на празничните събития в Париж казват, че увеличеното полицейско присъствие действа „силно възпиращо и успокояващо“. Проучване сочи, че седем от десет французи ще намалят обичайните си разходи за коледни подаръци тази година.