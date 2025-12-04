БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Шофьорът, ударил полицейска кола на Северната тангента,...
Чете се за: 01:25 мин.
Авария остави без парно част от южните квартали на София...
Чете се за: 03:02 мин.
Повече от 3 часа депутатите изслушват Даниел Митов за...
Чете се за: 05:30 мин.
Затвориха ГКПП "Илинден – Ексохи" за...
Чете се за: 01:47 мин.
Заради протестите на гръцките фермери: Близо 10 км е...
Чете се за: 04:17 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Преговорите за мир: Украински и американски представители се срещат в Маями

Емилия Запартова от Емилия Запартова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Запази

През последните две седмици Вашингтон провежда множество срещи, стремейки се да осигури приемането на план за прекратяване на войната

украйна одобри план мир русия
Слушай новината

Американски и украински представители трябва да водят днес преговори в Маями, щата Флорида в опит да намерят изход от войната в Украйна. Срещата е предвидена за вечерта местно време, според източник на Ройтерс.

Това става в момент, когато Вашингтон е смекчил санкциите срещу руския гигант "Лукойл". На връщане от Москва, пратеникът на Тръмп Стив Уиткоф и президентският зет Джаред Къшнър се очаква да се срещнат с основния украински преговарящ Рустем Умеров.

Делегации от двете страни вече се срещнаха в неделя в Маями в присъствието на държавния секретар Марко Рубио. През последните две седмици Вашингтон провежда множество срещи, стремейки се да осигури приемането на план за прекратяване на войната, но намирането на компромис се оказва изключително трудно.

#преговорите за мир в Украйна #САЩ #Украйна

Последвайте ни

ТОП 24

Шофьорът, ударил полицейска кола на Северната тангента, карал със 149 км/ч
1
Шофьорът, ударил полицейска кола на Северната тангента, карал със...
Гледайте европейското първенство по плуване в малък басейн в Люблин пряко по БНТ 3
2
Гледайте европейското първенство по плуване в малък басейн в Люблин...
Отиде си поетът Найден Вълчев
3
Отиде си поетът Найден Вълчев
Авария остави без парно част от южните квартали на София и няколко болници
4
Авария остави без парно част от южните квартали на София и няколко...
Заради протестите на гръцките фермери: Близо 10 км е опашката от тирове на "Кулата"
5
Заради протестите на гръцките фермери: Близо 10 км е опашката от...
Затвориха ГКПП "Илинден – Ексохи" за тирове, движението през "Кулата – Промахон" отново е спряно
6
Затвориха ГКПП "Илинден – Ексохи" за тирове,...

Най-четени

Българският Северозапад - един от най-бедните и с най-смъртоносните "черни" пътища
1
Българският Северозапад - един от най-бедните и с най-смъртоносните...
Ивелин Михайлов е неустановеният народен представител с имунитет по делото "Исторически парк"
2
Ивелин Михайлов е неустановеният народен представител с имунитет по...
Граждани искат незабавно спиране на строежа край Боянското блато
3
Граждани искат незабавно спиране на строежа край Боянското блато
Петгодишно момченце е починало в София след падане от четвъртия етаж
4
Петгодишно момченце е починало в София след падане от четвъртия етаж
Нов протест срещу бюджета за 2026 година в Триъгълника на властта (СНИМКИ)
5
Нов протест срещу бюджета за 2026 година в Триъгълника на властта...
Бойко Борисов: Правителството няма да подаде оставка, протестът свърши златна работа
6
Бойко Борисов: Правителството няма да подаде оставка, протестът...

Още от: Европа

В очакване на Рождество: Засилени мерки за сигурност на базарите във Франция
В очакване на Рождество: Засилени мерки за сигурност на базарите във Франция
"Евровизия 2026": Израел ще участва в конкурса "Евровизия 2026": Израел ще участва в конкурса
Чете се за: 03:00 мин.
Договор за милиони гривни: Какво се случва с младите доброволци в Украйна? Договор за милиони гривни: Какво се случва с младите доброволци в Украйна?
Чете се за: 02:42 мин.
Унгарска енергийна компания проявява интерес към чуждестранните активи на „Лукойл“ Унгарска енергийна компания проявява интерес към чуждестранните активи на „Лукойл“
Чете се за: 00:35 мин.
1000 евро за всяка родилка - френска болница подпомага млади семейства 1000 евро за всяка родилка - френска болница подпомага млади семейства
Чете се за: 00:50 мин.
Британски санкции срещу руското разузнаване Британски санкции срещу руското разузнаване
Чете се за: 01:07 мин.

Водещи новини

След протеста: Даниел Митов беше изслушан в парламента, няма да подава оставка
След протеста: Даниел Митов беше изслушан в парламента, няма да...
Чете се за: 09:42 мин.
У нас
Петима задържани на протеста на 1 декември остават в ареста Петима задържани на протеста на 1 декември остават в ареста
Чете се за: 04:10 мин.
У нас
Вашингтон отложи част от санкциите за "Лукойл" Вашингтон отложи част от санкциите за "Лукойл"
Чете се за: 00:40 мин.
По света
Топлопреносната мрежа в цялата страна е в лошо състояние Топлопреносната мрежа в цялата страна е в лошо състояние
Чете се за: 05:40 мин.
У нас
Стремеж за мир в Украйна: Отново разговори в Маями, дипломатически...
Чете се за: 04:05 мин.
По света
Съдът остави в ареста петима по делото „Исторически парк“
Чете се за: 02:22 мин.
Сигурност и правосъдие
Антиправителствени протести: Хората отново излязоха с искане за...
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Димитър Радев: Българската икономика остава устойчива въпреки...
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ