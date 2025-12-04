Преговорите за мир: Украински и американски представители се срещат в Маями

Американски и украински представители трябва да водят днес преговори в Маями, щата Флорида в опит да намерят изход от войната в Украйна. Срещата е предвидена за вечерта местно време, според източник на Ройтерс.



Това става в момент, когато Вашингтон е смекчил санкциите срещу руския гигант "Лукойл". На връщане от Москва, пратеникът на Тръмп Стив Уиткоф и президентският зет Джаред Къшнър се очаква да се срещнат с основния украински преговарящ Рустем Умеров.

Делегации от двете страни вече се срещнаха в неделя в Маями в присъствието на държавния секретар Марко Рубио. През последните две седмици Вашингтон провежда множество срещи, стремейки се да осигури приемането на план за прекратяване на войната, но намирането на компромис се оказва изключително трудно.