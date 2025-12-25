БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
В Родопите почетоха жертвите на Възродителния процес

от БНТ , Репортер: Цанка Семерджиева
В Родопите почетоха жертвите на Възродителния процес
41 години от Възродителния процес и паметта на неговите жертви отбелязват тези дни на различни места в Родопите. Днес много хора се събраха пред Тюркян чешма в село Могиляне.

Пред паметника на най малката жертва на събитията от 1984 г. - бебето Тюркян, цветя и венци поднесоха от „Алианс за права и свободи”. Сред гостите бе и генералният консул на Турция в Пловдив Емре Манаф.

„Дали сме днес, или утре, не правим никакво разделение, напротив - призоваваме всеки да намери мястото си там, където се чувства добре, без натиск, без страх, без каквато и да е манипулация”, заяви Хайри Садъков, депутат от АПС.

Утре поклонение в Могиляне ще направят и от "ДПС-Ново начало".

#Възродителният процес #жертви #Родопи

