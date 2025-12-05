БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Жълт код за значителни валежи в Югозападна България

Максималните температури ще са между 8° и 13°

жълт код значителни валежи югозападна българия
На много места в западната половина от страната ще вали дъжд. Значителни по количество ще са валежите в югозападните райони. Ще духа умерен, в източните райони и временно силен източен вятър. Минималните температури ще бъдат между 4° и 13°, в София - около 6°, а максималните - между 8° и 13°, за София - около 9°.

По Черноморието ще бъде облачно. Ще духа умерен и временно силен източен вятър. Максималните температури ще бъдат 14°-15°, колкото е и температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде около 4 бала.

В планините ще е облачно. Високите части ще бъдат обхванати от облаци. Главно в Рило-Родопската област и западните дялове на Стара планина ще има валежи от дъжд, в местата над 1600 метра надморска височина – от сняг. Значителни по количество са валежите в Рило-Родопската област. Ще духа силен, по високите части и бурен югоизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 6°, на 2000 метра – около 0°.

В събота валежите ще обхванат цялата страна. Значителни по количество ще са на места в Южна България. Вятърът ще се ориентира от североизток, ще е умерен, по Черноморието и силен. Температурите ще са с малък дневен ход от 6°-7° на места в Западна България до 13°-14° в Източна.

В неделя валежите постепенно ще спрат, най-късно в източните райони. Облачността ще се задържи значителна, вятърът ще отслабне и ще се ориентира от север. Минималните температури ще са по-ниски, а дневните - по-високи с градус-два.

През първите дни от новата седмица облачността ще се разкъса, временно и ще намалява. Вятърът ще отслабне още и в много райони ще стихне. Отново на места в равнинната част от страната ще има мъгла или ниска слоеста облачност. Минималните температури ще се понижат още и ще са близки до 0°, а дневните бавно ще се повишават.

