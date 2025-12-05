БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Четирима са задържани с голямо количество наркотици в столичния квартал „Красно село“

Иво Никодимов от Иво Никодимов
Всичко от автора
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Те са оказали съпротива и опитали да избягат

Четирима души са задържани тази вечер в столичния квартал „Красно село“ след полицейска акция на служители от 6-о Районно управление, научи „По света и у нас“. Задържаните са се придвижвали с такси, оказали са съпротива и са направили опит да избягат.

По първоначална информация в автомобила са открити различни видове наркотици - марихуана, кокаин, амфетамини, кристали, както и таблетки ксанакс. Освен дрогата у задържаните са намерени и ножове и боксове.

В момента се извършва оглед на автомобила, описват се намерените вещества и се провеждат полеви тестове.

„По света и у нас“ научи, че трима от заловените тази вечер са били задържани за кратко и в понеделник вечер като участници в провокации след протеста, но тогава са били освободени, тъй като у тях не били открити забранени предмети.

