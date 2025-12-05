Нова среща за Бюджет 2026 между управляващите, бизнеса и синдикатите

Нова среща по параметрите на бюджета за догодина ще се проведе днес във финансовото министерство между управляващите, бизнеса и синдикатите. В сряда Народното събрание подкрепи оттеглянето на предложената план-сметка и така се даде официално рестарт на процедурата.

На предишната среща между властта и социалните партньори във финансовото министерство във вторник стана ясно, че повечето искания на бизнеса ще бъдат изпълнени.

Договорено е, че пенсионната вноска няма да се вдигне с 2 процентни пункта от догодина, вероятно и максималният осигурителен доход ще нарасне с по-малко от предвиденото. Това ще струва на бюджета близо 1, 5 милиарда евро допълнително.

Сумата ще бъде компенсирана чрез намаляване на капиталовите разходи. Ако бъде постигнат консенсус с работодатели и синдикати, коригираният бюджет ще е готов до понеделник. Целта е план-сметката да бъде приета до края на месеца.