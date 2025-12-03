С пълно единодушие: Депутатите одобриха оттеглянето на бюджетите за 2026 г.

С 201 "за" гласа депутатите одобриха оттеглянето на бюджетите за следващата година. Всички партии, с изключение на Величие, които не участваха във вота, одобриха проекторешението. То беше представено в зала от Има такъв народ като предложение на трите управляващи партии. От "Възраждане" и ПП-ДБ поискаха финансовия министър да даде обяснение за провала на процедурата.

Управляващите днес не защитиха в зала решението си да бъде прекратена бюджетната процедура за следващата година. Именно оттам дойдоха и основните критики на опозицията. От ПП-ДБ поискаха да разберат как един определян доскоро като възможен бюджет, се оказва че може да бъде коригиран. От "Възраждане "обвързаха провала на бюджета с бъдещото влизане в еврозоната. В кулоарите лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов каза че бюджетът действително не е бил добър и трябва да се оттегли.

Предложението за оттегляне на бюджетите беше представено от ИТН, но подписано от депутати от 3-те управляващи партии. От опозицията поискаха на гласуването да присъства и финансовия министър Теменужка Петкова, която да обоснове провала на процедурата.

Костадин Ангелов, зам.-председател на парламента: "Тогава когато вносител е министерски съвет съгласно нашия правилник сме длъжни да поканим и да изчакаме да присъства член на МС, случаят обаче е различен."

В пленарната зала никой от управляващите не защити прекратяването на бюджетната процедура и отиването към нова. От ПП-ДБ одобриха оттеглянето на план сметките, но се усъмниха, че и следващите ще са по-добри.

Асен Василев, ПП-ДБ: "Този опит силово да прокарате бюджет, който никой не иска се провали с гръм и трясък, но цената пак ще я плати българският народ и да сте разбрали най-накрая, че напук и на инат не може да се управлява." Мартин Димитров, ПП-ДБ: "Лошото е, че с днешна дата вие не сте си взели поуките, сега търсите като ход да замаскирате общественото мнение, да омекотите малко работата. да не се усети протеста, да мине следващия протест между капките."

От "Възраждане" обвързаха провала на бюджетната процедура с влизането в еврозоната.

Цончо Ганев, "Възраждане": "Всеки един бюджет от тук нататък ще бъде съгласуван с европейската централна банка, с европейските институции. и някой в Брюксел ще решава дали да се вдигат данъците, дали да се вдигат осигуровките."

От МЕЧ пък се усъмниха, че настоящото правителство ще може да приеме нов бюджет.

Николай Радулов - МЕЧ: "Очевидно е, че този бюджет ще трябва да се поправи, не съм сигурен дали от това правителство и Митов трябва да си подаде оставка."

В крайна сметка всички партии, с изключение на "Величие, които не гласуваха, подкрепиха оттеглянето на бюджета. В кулоарите лидерът на ГЕРБ разкритикува вече отпадналия бюджет като го определи за лош и даде надежда, че вторият подготвян от този състав на министерството на финансите, ще е по-добър.

Бойко Борисов, председател на ГЕРБ: "Всички проблемни неща, които имаше в бюджета бяха решени, умишлено помолих и благодаря, че се съгласиха и синдикати и работодатели всички обсъждания на бюджета да са публични пред вас, за да се види къде са касичките."

Въпреки че вчера от "ДПС - Ново начало" не подписаха оттеглянето на проектобюджета заедно с управляващите, днес те гласуваха за и заявиха, че ще подкрепят бъдещия проект на план-сметката.

Делян Пеевски, председател на "ДПС - Ново начало": "Да, ще го подкрепя. Всички социални придобивки са запазени, щом бюджетът е добър за хората, ще бъде подкрепен от нас."

снимки: БТА, БГНЕС

Ако бъде постигнат консенсус с работодатели и синдикати, поправеният бюджет ще е готов до понеделник.