БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Президентството: Този парламент няма политическата воля...
Чете се за: 00:27 мин.
Затвориха българо-гръцката граница при "Промахон"
Чете се за: 02:32 мин.
Влак прегази 16-годишно момче във Враца
Чете се за: 00:27 мин.
С пълно единодушие: Депутатите одобриха оттеглянето на...
Чете се за: 04:30 мин.
Депутатите отхвърлиха предложението на президента за...
Чете се за: 01:25 мин.
Блокада на "Кулата"? Земеделците в Гърция се...
Чете се за: 01:07 мин.
Бойко Борисов: Правителството няма да подаде оставка,...
Чете се за: 05:02 мин.

ЗАПАЗЕНИ

С пълно единодушие: Депутатите одобриха оттеглянето на бюджетите за 2026 г.

Цветелина Катанска от Цветелина Катанска
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 04:30 мин.
У нас
Запази

Предложението беше подкрепено от почти всички партии и получи 201 гласа "за"

С пълно единодушие: Депутатите одобриха оттеглянето на бюджетите за 2026 г.
Снимка: БТА
Слушай новината

С 201 "за" гласа депутатите одобриха оттеглянето на бюджетите за следващата година. Всички партии, с изключение на Величие, които не участваха във вота, одобриха проекторешението. То беше представено в зала от Има такъв народ като предложение на трите управляващи партии. От "Възраждане" и ПП-ДБ поискаха финансовия министър да даде обяснение за провала на процедурата.

Управляващите днес не защитиха в зала решението си да бъде прекратена бюджетната процедура за следващата година. Именно оттам дойдоха и основните критики на опозицията. От ПП-ДБ поискаха да разберат как един определян доскоро като възможен бюджет, се оказва че може да бъде коригиран. От "Възраждане "обвързаха провала на бюджета с бъдещото влизане в еврозоната. В кулоарите лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов каза че бюджетът действително не е бил добър и трябва да се оттегли.

Предложението за оттегляне на бюджетите беше представено от ИТН, но подписано от депутати от 3-те управляващи партии. От опозицията поискаха на гласуването да присъства и финансовия министър Теменужка Петкова, която да обоснове провала на процедурата.

Костадин Ангелов, зам.-председател на парламента: "Тогава когато вносител е министерски съвет съгласно нашия правилник сме длъжни да поканим и да изчакаме да присъства член на МС, случаят обаче е различен."

В пленарната зала никой от управляващите не защити прекратяването на бюджетната процедура и отиването към нова. От ПП-ДБ одобриха оттеглянето на план сметките, но се усъмниха, че и следващите ще са по-добри.

Асен Василев, ПП-ДБ: "Този опит силово да прокарате бюджет, който никой не иска се провали с гръм и трясък, но цената пак ще я плати българският народ и да сте разбрали най-накрая, че напук и на инат не може да се управлява."

Мартин Димитров, ПП-ДБ: "Лошото е, че с днешна дата вие не сте си взели поуките, сега търсите като ход да замаскирате общественото мнение, да омекотите малко работата. да не се усети протеста, да мине следващия протест между капките."

От "Възраждане" обвързаха провала на бюджетната процедура с влизането в еврозоната.

Цончо Ганев, "Възраждане": "Всеки един бюджет от тук нататък ще бъде съгласуван с европейската централна банка, с европейските институции. и някой в Брюксел ще решава дали да се вдигат данъците, дали да се вдигат осигуровките."

От МЕЧ пък се усъмниха, че настоящото правителство ще може да приеме нов бюджет.

Николай Радулов - МЕЧ: "Очевидно е, че този бюджет ще трябва да се поправи, не съм сигурен дали от това правителство и Митов трябва да си подаде оставка."

В крайна сметка всички партии, с изключение на "Величие, които не гласуваха, подкрепиха оттеглянето на бюджета. В кулоарите лидерът на ГЕРБ разкритикува вече отпадналия бюджет като го определи за лош и даде надежда, че вторият подготвян от този състав на министерството на финансите, ще е по-добър.

Бойко Борисов, председател на ГЕРБ: "Всички проблемни неща, които имаше в бюджета бяха решени, умишлено помолих и благодаря, че се съгласиха и синдикати и работодатели всички обсъждания на бюджета да са публични пред вас, за да се види къде са касичките."

Въпреки че вчера от "ДПС - Ново начало" не подписаха оттеглянето на проектобюджета заедно с управляващите, днес те гласуваха за и заявиха, че ще подкрепят бъдещия проект на план-сметката.

Делян Пеевски, председател на "ДПС - Ново начало": "Да, ще го подкрепя. Всички социални придобивки са запазени, щом бюджетът е добър за хората, ще бъде подкрепен от нас."

снимки: БТА, БГНЕС

Ако бъде постигнат консенсус с работодатели и синдикати, поправеният бюджет ще е готов до понеделник.

#Бюджет 2026 #оттегляне #проектобюджет

Последвайте ни

ТОП 24

Бойко Борисов: Правителството няма да подаде оставка, протестът свърши златна работа
1
Бойко Борисов: Правителството няма да подаде оставка, протестът...
Борисов: Или застанете с ГЕРБ и заедно работим в мнозинство от 121 депутати, правейки нов бюджет, или избори
2
Борисов: Или застанете с ГЕРБ и заедно работим в мнозинство от 121...
Гледайте европейското първенство по плуване в малък басейн в Люблин по БНТ 3
3
Гледайте европейското първенство по плуване в малък басейн в Люблин...
Депутатите отхвърлиха предложението на президента за провеждане на референдум за еврото
4
Депутатите отхвърлиха предложението на президента за провеждане на...
Моите въпроси за €: Задължително ли е да си купим от т. нар. стартови пакети с евромонети?
5
Моите въпроси за €: Задължително ли е да си купим от т. нар....
Репортерът и водещ Йоана Миланова и малката Алина се прибраха у дома
6
Репортерът и водещ Йоана Миланова и малката Алина се прибраха у дома

Най-четени

Българският Северозапад - един от най-бедните и с най-смъртоносните "черни" пътища
1
Българският Северозапад - един от най-бедните и с най-смъртоносните...
Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ Йоана Миланова и таткото Васил
2
Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ...
Ивелин Михайлов е неустановеният народен представител с имунитет по делото "Исторически парк"
3
Ивелин Михайлов е неустановеният народен представител с имунитет по...
Граждани искат незабавно спиране на строежа край Боянското блато
4
Граждани искат незабавно спиране на строежа край Боянското блато
Нов протест срещу бюджета за 2026 година в Триъгълника на властта (СНИМКИ)
5
Нов протест срещу бюджета за 2026 година в Триъгълника на властта...
Петгодишно момченце е починало в София след падане от четвъртия етаж
6
Петгодишно момченце е починало в София след падане от четвъртия етаж

Още от: Политика

Георг Георгиев: Предсрочни избори са последната опция
Георг Георгиев: Предсрочни избори са последната опция
Президентството: Този парламент няма политическата воля да чуе гласа на гражданите Президентството: Този парламент няма политическата воля да чуе гласа на гражданите
Чете се за: 00:27 мин.
"РефереРендум": "Възраждане" разпънаха транспарант с правописна грешка в пленарна зала "РефереРендум": "Възраждане" разпънаха транспарант с правописна грешка в пленарна зала
Чете се за: 01:12 мин.
Депутатите отхвърлиха предложението на президента за провеждане на референдум за еврото Депутатите отхвърлиха предложението на президента за провеждане на референдум за еврото
Чете се за: 01:25 мин.
Преди поредния вот на недоверие: Спорове между опозиция и управляващи Преди поредния вот на недоверие: Спорове между опозиция и управляващи
Чете се за: 03:47 мин.
Кога ще бъде оттеглен проектобюджетът? Кога ще бъде оттеглен проектобюджетът?
Чете се за: 01:00 мин.

Водещи новини

Влак прегази 16-годишно момче във Враца
Влак прегази 16-годишно момче във Враца
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Президентството: Този парламент няма политическата воля да чуе гласа на гражданите Президентството: Този парламент няма политическата воля да чуе гласа на гражданите
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Затвориха българо-гръцката граница при "Промахон" Затвориха българо-гръцката граница при "Промахон"
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Нагъл шофьор беше заснет да кара по тротоар в Хасково (ВИДЕО) Нагъл шофьор беше заснет да кара по тротоар в Хасково (ВИДЕО)
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
На първа инстанция: 18 години затвор за Димитър Любенов, убил...
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
С пълно единодушие: Депутатите одобриха оттеглянето на бюджетите за...
Чете се за: 04:30 мин.
У нас
Провокаторите на протеста - на възраст между 18 и 36 години, сред...
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Отдалечава ли се мирът в Украйна?
Чете се за: 04:00 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ