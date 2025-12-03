БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Депутатите отхвърлиха предложението на президента за провеждане на референдум за еврото

Цветелина Катанска от Цветелина Катанска
Представителите на "Възраждане" разпънаха в зала транспарант в защита на българския лев

Снимка: БГНЕС
Със 135 гласа "против" депутатите отхвърлиха предложението на президента за провеждане на референдум с въпрос - "Съгласни ли сте България да въведе единната европейска валута евро през 2026 г.".

Въпросът беше внесен от партия "Възраждане" за разглеждане в пленарна зала, след като Конституционният съд се произнесе, че бившият председател на Народното събрание Наталия Киселова неправилно не е дала въпроса да бъде разгледан от депутатите.

Настоящият председател на парламента Рая Назарян обяви, че е разпределила въпроса по комисии, веднага след като е било обнародвано решението на Конституционния съд в Държавен вестник. До днес обаче не е готов докладът на водещата комисия - правната.

Депутатите започнаха разглеждането на точката едва в 11.20 ч. днес след три последователни почивки. Преди това те изчакваха представители на президентството, които да защитят мотивите на държавния глава за провеждане на референдум. Представители обаче не дойдоха в залата и дебатите започнаха по същество. Основна роля в тях изиграха представителите на "Възраждане", които дори разпънаха в зала транспарант в защита на българския лев.

