Кога ще бъде оттеглен проектобюджетът?

След като вчера правителството обяви, че оттегля проектобюджета за догодина, днес Народното събрание трябва да гласува проекторешението, внесено от управляващото мнозинство.

Все още не се знае кога ще се гласува оттеглянето на бюджета. Заложено е като трета точка в дневния ред на депутатите. Народните представители започнаха работа по същество едва в 11.20 часа, след като чакаха представители на президентството, които да защитят темата за провеждане на референдум за въвеждане на еврото от първи януари. Представители така и не дойдоха и темата беше започната да бъде разглеждана по същество.

Основен интерес към нея обаче за сега идва само от "Възраждане".

Вижте повече в прякото включване на Цветелина Катанска.