Застой в преговорите за Украйна: НАТО към Киев - "Доставките на оръжия няма да спрат"

Въпреки липсата на резултат от преговорите за мир в Украйна, НАТО ще продължи да подкрепя Киев. Това заяви генералният секретар на пакта Марк Рюте в началото на среща на външните министри от държавите-членки, на която е и българският първи дипломат Георг Георгиев. Без пробив завърши 5-часовият разговор в Кремъл между Владимир Путин и специалния пратеник Стив Уиткоф. Променят ли се шансовете за мир с проточването на преговорите?

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви по време на среща външните министри на Алианса, че Украйна трябва да се намира във възможно най-добрата позиция в преговорите за мир и че доставките на оръжия за Киев няма да спрат.

Снимки: АП/БТА и ЕПА/БГНЕС

Марк Рюте, главен секретар на НАТО: "Ако преговорите се проточат твърде дълго, има два начина да окажем натиск върху Русия – да подсигурим, че Русия осъзнава, че доставките на оръжия няма да спрат. Второто нещо – икономическите санкции трябва да са ефективни, за което Вашингтон и Брюксел работят заедно."

Вашингтон и Москва не постигнаха съгласие по въпроса с разпределянето на териториите на Украйна. Обсъжданите на преговорите варианти са секретни, но съветникът на Кремъл Юрий Ушаков заяви, че е имало мирен план с 27 точки, както и още 4 документа от американската делегация.

Юрий Ушаков, съветник на Кремъл: "Не обсъждахме конкретни формули или американски предложения. Обсъдихме какво е естеството на тези американски документи. Съгласни сме с някои неща. Други критикувахме и президентът Путин не скри негативното ни отношение към тях."

Владимир Путин обвини европейците, че пречат да бъде постигнат мир. Лидерите на ЕС подкрепиха Киев в искането на повече отстъпки от първоначалния американски план. Путин добави, че Европа не може да нанесе стратегически поражения на Русия и че ако иска война, Москва е готова. Коментар за европейската намеса дойде и от американска страна.

Марко Рубио, държавен секретар на САЩ: "В края на краищата, не зависи от нас. Това не е нашата война. Тя се случва на друг континент. Ние сме ангажирани с постигането на мир в Украйна, защото сме единствените, които могат. Нито европейските държави, нито Китай са способни. Доналд Тръмп е единственият лидер, който може да говори с враждуващите страни и да постигне сделка."

Европейските държави обсъждат допълнително днес ситуацията в Украйна и сигурността на континента в рамките на среща на външните министри на НАТО. Единствено Вашингтон ще бъде представен на ниво заместник на държавния секретар Марко Рубио.