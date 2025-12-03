Обрасли брегове и непочистени речни корита - какво установи проверката на водоемите в Русенско?

Обрасли брегове, натрупани наноси, паднали дървета и проблеми с мостовете над реки в Русенско. Към момента няма опасност за населението, но е необходимо да се предприемат мерки навреме. За това предупреждават от областната администрация в Русе. Какви нередности са установени и кои са критичните участъци? Добро утро.

Драгомир Драганов, областен управител на Русе: "Действително от месец октомври издадох заповед за проверка на речните корита и мостовите съоръжения на територията на цялата Русенска област. Няма критични ситуации и няма опасност за населението, но в продължение на дълги години не са почиствани коритата на река Янтра, на Русенски Лом, на река Черна и имаме паднали дървета, захрастяване на бреговете и някои фактически диги да се укрепят."

Отправено е искане към Комисията за защита на населението и бедствия и аварии към Министерския съвет за отпускане на около 360 хиляди лева за почистване и укрепване на най-опасните участъци.

"Те трябва да се почистят, за да може проводимостта на речните корита да бъде нормална и при един по-силен дъжд да може да не излизат от речните корита тези води и да засягат населените места. Също така установихме и няколко мостови съоръжения, които трябва да бъдат укрепени във връзка с дъждовете, които се изляха през месец октомври. Железният мост в Община Ценово, също в Долна Студена, мостовете в село Батишница, село Острица, Червен, които устоите са подкопани и трябва да се вземат спешни мерки, защото те са второкласни, третокласни пътища на територията на областта."

По думите на областния управител в момента обстановката на река Дунав е нормална.

"Нивото на Дунав се е качило с около 3 метра. Но критичните стойности са между 8 и 9 метра, така че корабоплаването е нормално. И е нормално за корабите, които пътуват по река Дунав. Днес приключваме договора за предпреходно проучване във връзка с ерозията на река Дунав в посока Мартен. Около 2 километра е ерозирал фактически Дунав. И с Геозащита-Плевен направихме един договор със съдействието на МФ и МС. В рамките на една година се направиха предпроектни проучвания, защото в продължение на около 30 години ерозията е изяла около 2000 декара от българска територия. И предстои укрепване на този участък на река Дунав за защита на българската територия. Трябва да се изготви количествено-стойностна сметка след една година от предпроектните проучвания. И надяваме се с 2026 година да приключи количествено-стойностна сметка и да се обяви тръжна процедура за укрепване на брега на българския участък."

