Сред разрухата - момент на надежда: Десетки сватби в ивицата Газа

Христо Ценов
Чете се за: 00:37 мин.
По света
54 палестински двойки се ожениха на масова сватба в Газа

54 палестински двойки се ожениха днес на масова сватба в опустошената от войната ивица Газа.

Това е рядък момент на надежда след две години на разруха, смърт и конфликти.

Жителите на Газа бяха облечени в костюми и традиционни носии. Сватбите са важна част от палестинската култура, но заради войната почти нямаше такива. Традицията започва да се възражда след крехкото примирие от 10ти октомври, макар днешните сватби да са по-скромни от някогашните церемонии.

#Газа #масова сватба

