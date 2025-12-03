Москва и Вашингтон без пробив за мира в Украйна след 5-часови преговори в Кремъл

Русия и Съединените щати не стигнаха до компромис за мира в Украйна.

След 5-часови преговори в Кремъл между Владимир Путин и специалния пратеник Стив Уиткоф, мирът "не е по-близо, но не е и по-далеч". Това заяви съветникът на Кремъл Юрий Ушаков. Страните не са постигнали съгласие по въпроса с разпределянето на териториите. Обсъжданите на преговорите варианти са секретни, но Ушаков каза, че е имало мирен план с 27 точки, както и още 4 документа от американската делегация. Путин е споменал и деструктивните според него действия на европейците в контекста на уреждането на конфликта в Украйна.