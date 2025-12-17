БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Директорът на 138-о училище в София: Не съм слагал...
Чете се за: 02:45 мин.
Парламентът прие на второ четене удължителния закон за...
Чете се за: 04:02 мин.
Трилогия на всенародното веселие в новогодишната нощ по...
Чете се за: 02:47 мин.
Записите от камерите в тоалетните на 138-о училище са...
Чете се за: 02:05 мин.
Президентът Радев продължава консултациите с "Алианс...
Чете се за: 00:22 мин.
На първо четене: Депутатите приеха удължителния бюджет
Чете се за: 00:27 мин.
Общо 350 000 лева парична гаранция за свободата на Йордан...
Чете се за: 02:10 мин.
"Има такъв народ" при президента: В тази...
Чете се за: 04:42 мин.
БСП: Няма как този парламент да формира какъвто и да е...
Чете се за: 06:10 мин.

Нетаняху обяви историческа сделка за газ с Египет

Емилия Запартова
Всичко от автора
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Това е най-голямата сделка за газ в историята на Израел

нетаняху обяви историческа сделка газ египет
Снимка: БТА/Архив
Премиерът на Израел Бенямин Нетаняху обяви, че страната му е сключила историческо споразумение за природен газ с Египет. Това е най-голямата сделка за газ в историята на Израел.

Той приветства споразумението с Chevron на стойност 112 милиарда шекела като най-голямото в историята на Израел. Очаква се то да донесе огромни приходи и регионално енергийно господство. Сделката се очаква да даде тласък на инфраструктурата, да насърчи нови проучвания и да укрепи връзките с Египет.

Нетаняху заяви, че сделката е на стойност 112 милиарда шекела (над 30 милиарда долара) и ще донесе значителни приходи на държавата. От тази сума, според него, 58 милиарда шекела се очаква да постъпят директно в държавната хазна.

#газова сделка #енергийна сделка #Израел #Египет

