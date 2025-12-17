Нетаняху обяви историческа сделка за газ с Египет

Премиерът на Израел Бенямин Нетаняху обяви, че страната му е сключила историческо споразумение за природен газ с Египет. Това е най-голямата сделка за газ в историята на Израел.

Той приветства споразумението с Chevron на стойност 112 милиарда шекела като най-голямото в историята на Израел. Очаква се то да донесе огромни приходи и регионално енергийно господство. Сделката се очаква да даде тласък на инфраструктурата, да насърчи нови проучвания и да укрепи връзките с Египет.

Нетаняху заяви, че сделката е на стойност 112 милиарда шекела (над 30 милиарда долара) и ще донесе значителни приходи на държавата. От тази сума, според него, 58 милиарда шекела се очаква да постъпят директно в държавната хазна.