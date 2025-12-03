БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Бойко Борисов: Правителството няма да подаде оставка, протестът свърши златна работа
Бойко Борисов: Правителството няма да подаде оставка, протестът свърши златна работа

У нас
Лидерът на ГЕРБ предупреди, че първите 6 месеца до 1 година от въвеждането на еврото в България ще са критични

Правителството няма да подаде оставка. Това коментира в кулоарите на парламента лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

Той подчерта, че протестът е свършил "златна работа".

"Първо искам да разделя протеста на две и да поздравя тези, които направиха първата част на протеста и в интерес на истината свършиха златна работа. Втората част вече е съвсем друга тема и мисля, че всички са си дали сметка какви хора впоследствие биха искали да управляват държавата. Протестът беше обявен срещу бюджета. От първия ден на този бюджет - всички от ГЕРБ, които сме говорили пред вас, сме казвали, че това е лош бюджет, който е компромисен, коалиционен и нито един от нас не пожела дори да го защитава. Този протест свърши изключително добра работа за нас, защото и колегите, и партньорите, а и работодателите и синдикатите вчера публично пред всички вас се върна процесът такъв, какъвто би трябвало да е преди месец или месец и половина. Вчера съм провел над 100 разговора, защото видях мои приятели и ги попитах вие по каква работа сте на този протест. Те ми отговориха - нали и ти си против този бюджет? ГЕРБ е 19-годишна партия, днес имаме рожден ден, всичко добро, направено в София - е направено от ГЕРБ от 1990 година насам - метро, булеварди, пробиви. Протестът беше разрешен на едно място, прерасна в движение, умишлено по уличките, за да може да се присъединят всички локали, които участваха - към първите, нормалните, демократичните протестиращи."

За балансиране на бюджета се режат капиталови разходи, каза още Борисов.

"Всички проблемни места, които имаше в бюджета бяха решени. Умишлено помолих и благодаря, че се съгласиха и синдикати, и работодатели всички осбъждания на бюджета да са публични. Сега, за да балансираме бюджета отново режем капиталови разходи."

Попитан ще подаде ли Даниел Митов оставка, Борисов отговори:

"Категорично съм против, защото този път полицията се справи много добре. Имаше вандалщини, защото бяха организирани."

На въпрос ще подаде ли оставка правителството, лидерът на ГЕРБ отговори:

"Категорично не. Колегите от опозицията някак си изведнъж решиха да се разграничават от нас, а всичко, което се случи и се случва през тези години беше по време на сглобката. Колегата Атанасов го гледах в "Панорама", той ни обвини, че благодарение на нас Денков е бил премиер и благодарение на нас 3 години не е получено 1 евро по ПВУ. Когато има протест техен - ние сме лошите, а когато те са управлявали сме били добрите и всички бяхме вкупом заедно и това не го разбирам. Вчера над 3,2 млрд. лева са дошли в България, след битката с контрабандата в митниците, източването на ДДС. Тази година НАП и митниците са събрали над 8,6 млрд. лева повече. И затова ли правителството да подаде оставка? Ако бях сам - 100% я давах веднага. Но това първо ще дискредитира ГЕРБ, че не е партньор, който след като подписа споразумението, няма как да върне назад. Ако сега падне правителството, означава, че следващите 3-4 месеца ще има изключителен хаос, защото знаете служебните правителства как работят. Тогава цените по магазините и във всички сектори ще отидат в небесата, така ще се компрометира еврото от 1 януари, че ние може да станем първата държава, в която следващото правителство да иска да излезе от еврото. Да, даденост е, докато е ГЕРБ. Неслучайно през всичките тези години не беше поискан конвергентен доклад."

Борисов предупреди, че първите 6 месеца до 1 година от въвеждането на еврото в България ще са критични.

"Ако не искаме да дискредитираме този процес, просто трябва да бъдем много единни тези, които искаме да сме в еврозоната."

