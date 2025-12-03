БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Бойко Борисов: Правителството няма да подаде оставка,...
"Автомобилна администрация" на протест за по-високи заплати

bnt avatar logo от БНТ
Регионални
Протестиращите настояват за увеличение на основните заплати с 50%

Служители от Изпълнителната агенция „Автомобилна администрация“ излязоха на протест в Бургас, за да изразят недоволството си от условията на труд и размера на възнагражденията.

Протестиращите настояват за увеличение на основните заплати с 50%, като подчертават, че настоящите възнаграждения не отразяват реалната натовареност и отговорност на работата им.

„Искаме равен труд и равно заплащане. Настояваме за 50% увеличение на заплатите“, каза Милена Димова от „Автомобилна администрация“.

Те настояват и за равни условия, тъй като според тях има неравнопоставеност в системата.

„Защото дадена длъжност примерно от 5 инспектора и петте получават различна заплата. Ето това искаме, изравняване на работните заплати с пряма длъжността“, каза още Димова.

От думите й стана ясно, че има ли недостиг на кадри.

"Работя в ДАИ от 15 години, чувствам се ощетена и подкрепям да имаме равен труд. Не може цялата Бургаска област да бъде поемана само това два екипа от колеги в контрола“, каза Ивелина Видева.

#протест за по-високи заплати #Автомобилна админситрация #Бургас

