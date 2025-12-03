"Автомобилна администрация" на протест за по-високи заплати

Протестиращите настояват за увеличение на основните заплати с 50%
Служители от Изпълнителната агенция „Автомобилна администрация“ излязоха на протест в Бургас, за да изразят недоволството си от условията на труд и размера на възнагражденията.
Протестиращите настояват за увеличение на основните заплати с 50%, като подчертават, че настоящите възнаграждения не отразяват реалната натовареност и отговорност на работата им.
„Искаме равен труд и равно заплащане. Настояваме за 50% увеличение на заплатите“, каза Милена Димова от „Автомобилна администрация“.
Те настояват и за равни условия, тъй като според тях има неравнопоставеност в системата.
„Защото дадена длъжност примерно от 5 инспектора и петте получават различна заплата. Ето това искаме, изравняване на работните заплати с пряма длъжността“, каза още Димова.
От думите й стана ясно, че има ли недостиг на кадри.
"Работя в ДАИ от 15 години, чувствам се ощетена и подкрепям да имаме равен труд. Не може цялата Бургаска област да бъде поемана само това два екипа от колеги в контрола“, каза Ивелина Видева.
