БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

НА ЖИВО: Рестарт на бюджетната процедура: Парламентът гласува оттеглянето на план-сметката

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Запази

Предложението на кабинета е след мащабните протести в София и други градове в страната

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Народното събрание ще реши днес дали да бъде изтеглен проектът за държавен бюджет. Причината – правителството поиска да бъде изтеглена план-сметката, а от понеделник да започне нова процедура.

Предложението на кабинета беше сделано след мащабните протести в София и други градове в страната. Още вчера правителството покани за среща социалните партньори. На нея стана ясно, че ще бъдат изпълнени повечето искания на бизнеса за корекции. Това ще струва на бюджета близо 1,5 милиарда евро допълнително. Те ще бъдат осигурени чрез намаляване на капиталовите разходи и отвързване на работните заплати в сектор „Сигурност“ и висшето образование от средната за страната.

Ако не бъде изтеглен бюджетът днес, той пак може да бъде променен със същите предложения преди второто му четене в пленарна зала — стига до петък да бъде постигнат консенсус.

# Народно събрание #оттегляне #бюджет

Последвайте ни

ТОП 24

Президентът Румен Радев: Властта е бламирана, оставката е неотложна, предсрочните избори са единственият път напред
1
Президентът Румен Радев: Властта е бламирана, оставката е...
Борисов: Или застанете с ГЕРБ и заедно работим в мнозинство от 121 депутати, правейки нов бюджет, или избори
2
Борисов: Или застанете с ГЕРБ и заедно работим в мнозинство от 121...
Росен Желязков: Ще направим необходимото бюджетът да бъде консенсусен
3
Росен Желязков: Ще направим необходимото бюджетът да бъде консенсусен
Рестарт на бюджетната процедура: Властта изтегли план-сметката за догодина
4
Рестарт на бюджетната процедура: Властта изтегли план-сметката за...
Гледайте европейското първенство по плуване в малък басейн в Люблин пряко по БНТ 3
5
Гледайте европейското първенство по плуване в малък басейн в Люблин...
Над 70 души са задържани след протеста в София снощи
6
Над 70 души са задържани след протеста в София снощи

Най-четени

Българският Северозапад - един от най-бедните и с най-смъртоносните "черни" пътища
1
Българският Северозапад - един от най-бедните и с най-смъртоносните...
Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ Йоана Миланова и таткото Васил
2
Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ...
Ивелин Михайлов е неустановеният народен представител с имунитет по делото "Исторически парк"
3
Ивелин Михайлов е неустановеният народен представител с имунитет по...
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои заведения затварят
4
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои...
Граждани искат незабавно спиране на строежа край Боянското блато
5
Граждани искат незабавно спиране на строежа край Боянското блато
Петгодишно момченце е починало в София след падане от четвъртия етаж
6
Петгодишно момченце е починало в София след падане от четвъртия етаж

Още от: Политика

Петър Петров, "Възраждане": Протестът онзи ден не беше политически
Петър Петров, "Възраждане": Протестът онзи ден не беше политически
Борисов: Или застанете с ГЕРБ и заедно работим в мнозинство от 121 депутати, правейки нов бюджет, или избори Борисов: Или застанете с ГЕРБ и заедно работим в мнозинство от 121 депутати, правейки нов бюджет, или избори
6905
Чете се за: 00:40 мин.
Как реагираха опозиция и управляващи след големия протест? Как реагираха опозиция и управляващи след големия протест?
Чете се за: 07:25 мин.
Нов бюджет за 2026 г.: Министерството на финансите започна работа по промяната на план-сметката Нов бюджет за 2026 г.: Министерството на финансите започна работа по промяната на план-сметката
Чете се за: 03:42 мин.
Асен Василев: В петък ще внесем вот на недоверие Асен Василев: В петък ще внесем вот на недоверие
Чете се за: 00:52 мин.
Президентът Румен Радев: Властта е бламирана, оставката е неотложна, предсрочните избори са единственият път напред Президентът Румен Радев: Властта е бламирана, оставката е неотложна, предсрочните избори са единственият път напред
7347
Чете се за: 03:35 мин.

Водещи новини

НА ЖИВО: Рестарт на бюджетната процедура: Парламентът гласува оттеглянето на план-сметката
НА ЖИВО: Рестарт на бюджетната процедура: Парламентът гласува...
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
След арестите за погрома в София - прокуратурата решава кои от задържаните ще бъдат обвинени След арестите за погрома в София - прокуратурата решава кои от задържаните ще бъдат обвинени
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
„Български пощи“ пусна в продажба комплектите с първите български евромонети „Български пощи“ пусна в продажба комплектите с първите български евромонети
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Москва и Вашингтон без пробив за мира в Украйна след 5-часови преговори в Кремъл Москва и Вашингтон без пробив за мира в Украйна след 5-часови преговори в Кремъл
Чете се за: 01:10 мин.
По света
Външните министри на НАТО обсъждат американския мирен план за Украйна
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Очаква се искане за постоянен арест на шофьора, причинил...
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Превалявания на запад, слънце на изток в сряда
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Сред разрухата - момент на надежда: Десетки сватби в ивицата Газа
Чете се за: 00:37 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ