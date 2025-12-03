НА ЖИВО: Рестарт на бюджетната процедура: Парламентът гласува оттеглянето на план-сметката

Народното събрание ще реши днес дали да бъде изтеглен проектът за държавен бюджет. Причината – правителството поиска да бъде изтеглена план-сметката, а от понеделник да започне нова процедура.

Предложението на кабинета беше сделано след мащабните протести в София и други градове в страната. Още вчера правителството покани за среща социалните партньори. На нея стана ясно, че ще бъдат изпълнени повечето искания на бизнеса за корекции. Това ще струва на бюджета близо 1,5 милиарда евро допълнително. Те ще бъдат осигурени чрез намаляване на капиталовите разходи и отвързване на работните заплати в сектор „Сигурност“ и висшето образование от средната за страната.

Ако не бъде изтеглен бюджетът днес, той пак може да бъде променен със същите предложения преди второто му четене в пленарна зала — стига до петък да бъде постигнат консенсус.