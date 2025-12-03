След арестите за измами с европейски средства: Повдигнаха обвинения на бившия топ дипломат на ЕС

Бившият върховен представител на Европейския съюз по външната политика и сигурността между 2014 и 2019 година, Федерика Могерини, вече е обвиняема.



Могерини и още двама служители са получили обвинения за корупция и измама, свързани с обществена поръчка, както и за конфликт на интереси и нарушаване на професионална тайна. Това става в рамките на разследване на Европейската прокуратура, свързано с разходването на средства за обучение на дипломати.

Тримата бяха задържани вчера след претърсвания в Колежа на Европа в Брюж и дипломатическата служба на Европейския съюз в Брюксел.