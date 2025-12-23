Без новогодишни празненства в Белград от съображения за сигурност

Властите в Белград обявиха, че няма да организират празненства за Нова година от съображения за сигурност, предават местните медии.

"Не искам да излагам деца на опасност. Миналата година имахме събитие на площада, където група хора се опитаха да влязат в сблъсъци, но охраната и полицията ги спряха", каза кметът на Белград Александър Шапич пред сръбската национална телевизия РТС.

Отбелязването на настъпващата 2025 година, организирано от управляващите, се проведе в Белград на Площада на Републиката два месеца след смъртта на 16 души при срутването на бетонната козирка на наскоро ремонтираната жп гара в северния сръбски град Нови Сад миналата година.

Част от гражданите, водени от студенти, които настояват властите да бъдат подведени под отговорност за смъртоносния инцидент, бойкотираха тържеството. Те проведоха протест по улиците на сръбската столица Белград и мълчаливо изпратиха старата година и посрещнаха новата.