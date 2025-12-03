Българските евромонети: Защо не са в продажба в малките населени места?

"Български пощи" пусна в продажба от днес стартовите комплекти с първите български евромонети
"Български пощи" пусна в продажба от днес стартовите комплекти с първите български евромонети. Те съдържат общо 42 монети на стойност 10 евро и 23 евроцента. Оказва се, обаче че в малките населени места в русенско пакетите с евромонети още не са в продажба.
В 80-те пощенски станции в малките населени места в Русенско все още не се продават комплектите с евромонети, защото са били доставени късно снощи. Очакванията са до края на работния ден или утре евромонетите вече да достигнат до всички, които имат желание да си ги закупят. Опасенията на кметовете са, че пакетите с евромонети няма да са достатъчни като наличност. За село Базън, където живеят две хиляди души, са предвидени само 10 комплекта с евромонети. В централната поща в Русе, в 10 часа беше продаден последния пакет.
Иконоимистът Петър Пенчев е сред късметлиите, които вече притежават първите за България евромонети.
Петър Пенчев, доктор по икономика към катедра "Икономика и международни отношения" на Русенския университет: "Интересното и за мен е, че на монетата от 2 евро по гурта, това е тази периферия на монетата, така се нарича, е написано: "Боже, пази България".Това ни дава една приемственост с монетите, които са били сечени до 1943 г. И в исторически план ние продължаваме това наше културно наследство. На гърба на всички останали пише: "Стотинки". Така че за нашите граждани това е едно уважение към нашето културно наследство, към кирилицата. Така че и нашите пенсионери ще могат дори и да не знаят чужди езици, да се впишат, да разчитат нашите нови платежни единици."