БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Блокада на "Кулата"? Земеделците в Гърция се...
Чете се за: 01:07 мин.
Бойко Борисов: Правителството няма да подаде оставка,...
Чете се за: 05:02 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Българските евромонети: Защо не са в продажба в малките населени места?

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Даниела Димитрова
A+ A-
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Запази

"Български пощи" пусна в продажба от днес стартовите комплекти с първите български евромонети

подготовката еврозоната пуснаха първите пакети евромонети
Слушай новината

"Български пощи" пусна в продажба от днес стартовите комплекти с първите български евромонети. Те съдържат общо 42 монети на стойност 10 евро и 23 евроцента. Оказва се, обаче че в малките населени места в русенско пакетите с евромонети още не са в продажба.

В 80-те пощенски станции в малките населени места в Русенско все още не се продават комплектите с евромонети, защото са били доставени късно снощи. Очакванията са до края на работния ден или утре евромонетите вече да достигнат до всички, които имат желание да си ги закупят. Опасенията на кметовете са, че пакетите с евромонети няма да са достатъчни като наличност. За село Базън, където живеят две хиляди души, са предвидени само 10 комплекта с евромонети. В централната поща в Русе, в 10 часа беше продаден последния пакет.

Иконоимистът Петър Пенчев е сред късметлиите, които вече притежават първите за България евромонети.

Петър Пенчев, доктор по икономика към катедра "Икономика и международни отношения" на Русенския университет: "Интересното и за мен е, че на монетата от 2 евро по гурта, това е тази периферия на монетата, така се нарича, е написано: "Боже, пази България".Това ни дава една приемственост с монетите, които са били сечени до 1943 г. И в исторически план ние продължаваме това наше културно наследство. На гърба на всички останали пише: "Стотинки". Така че за нашите граждани това е едно уважение към нашето културно наследство, към кирилицата. Така че и нашите пенсионери ще могат дори и да не знаят чужди езици, да се впишат, да разчитат нашите нови платежни единици."

#евромонети #Русенско #"Български пощи" #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Президентът Румен Радев: Властта е бламирана, оставката е неотложна, предсрочните избори са единственият път напред
1
Президентът Румен Радев: Властта е бламирана, оставката е...
Борисов: Или застанете с ГЕРБ и заедно работим в мнозинство от 121 депутати, правейки нов бюджет, или избори
2
Борисов: Или застанете с ГЕРБ и заедно работим в мнозинство от 121...
Росен Желязков: Ще направим необходимото бюджетът да бъде консенсусен
3
Росен Желязков: Ще направим необходимото бюджетът да бъде консенсусен
Гледайте европейското първенство по плуване в малък басейн в Люблин по БНТ 3
4
Гледайте европейското първенство по плуване в малък басейн в Люблин...
Путин предупреди: Ако "Европа иска война, Русия е готова"
5
Путин предупреди: Ако "Европа иска война, Русия е готова"
Моите въпроси за €: Задължително ли е да си купим от т. нар. стартови пакети с евромонети?
6
Моите въпроси за €: Задължително ли е да си купим от т. нар....

Най-четени

Българският Северозапад - един от най-бедните и с най-смъртоносните "черни" пътища
1
Българският Северозапад - един от най-бедните и с най-смъртоносните...
Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ Йоана Миланова и таткото Васил
2
Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ...
Ивелин Михайлов е неустановеният народен представител с имунитет по делото "Исторически парк"
3
Ивелин Михайлов е неустановеният народен представител с имунитет по...
Граждани искат незабавно спиране на строежа край Боянското блато
4
Граждани искат незабавно спиране на строежа край Боянското блато
Нов протест срещу бюджета за 2026 година в Триъгълника на властта (СНИМКИ)
5
Нов протест срещу бюджета за 2026 година в Триъгълника на властта...
Петгодишно момченце е починало в София след падане от четвъртия етаж
6
Петгодишно момченце е починало в София след падане от четвъртия етаж

Още от: България и еврото

Моите въпроси за €: Задължително ли е да си купим от т. нар. стартови пакети с евромонети?
Моите въпроси за €: Задължително ли е да си купим от т. нар. стартови пакети с евромонети?
Подготовката за еврозоната: Пуснаха първите пакети с евромонети Подготовката за еврозоната: Пуснаха първите пакети с евромонети
Чете се за: 03:52 мин.
От левове в евро: За 4 часа в новогодишната нощ ще има смущения в банковите системи От левове в евро: За 4 часа в новогодишната нощ ще има смущения в банковите системи
7719
Чете се за: 01:32 мин.
Моите въпроси за €: Как ще вземем еврото и къде ще отиде левът? Моите въпроси за €: Как ще вземем еврото и къде ще отиде левът?
Чете се за: 01:27 мин.
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои заведения затварят ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои заведения затварят
30922
Чете се за: 00:42 мин.
Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през банкомат, ще имам ли такси? Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през банкомат, ще имам ли такси?
46681
Чете се за: 01:12 мин.

Водещи новини

Блокада на "Кулата"? Земеделците в Гърция се насочиха към границата с България
Блокада на "Кулата"? Земеделците в Гърция се насочиха към...
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Преди поредния вот на недоверие: Спорове между опозиция и управляващи Преди поредния вот на недоверие: Спорове между опозиция и управляващи
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
Кога ще бъде оттеглен проектобюджетът? Кога ще бъде оттеглен проектобюджетът?
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
След арестите за погрома в София - прокуратурата решава кои от задържаните ще бъдат обвинени След арестите за погрома в София - прокуратурата решава кои от задържаните ще бъдат обвинени
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Застой в преговорите за Украйна: НАТО към Киев - "Доставките...
Чете се за: 03:27 мин.
По света
След арестите за измами с европейски средства: Повдигнаха обвинения...
Чете се за: 00:42 мин.
Европа
Сред разрухата - момент на надежда: Десетки сватби в Ивицата Газа
Чете се за: 00:37 мин.
По света
Българските евромонети: Защо не са в продажба в малките населени...
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ