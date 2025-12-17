БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Парламентът прие на второ четене удължителния закон за...
Чете се за: 00:32 мин.
Трилогия на всенародното веселие в новогодишната нощ по...
Чете се за: 02:47 мин.
Записите от камерите в тоалетните на 138-о училище са...
Чете се за: 02:05 мин.
Президентът Радев продължава консултациите с "Алианс...
Чете се за: 00:22 мин.
На първо четене: Депутатите приеха удължителния бюджет
Чете се за: 00:27 мин.
Общо 350 000 лева парична гаранция за свободата на Йордан...
Чете се за: 02:10 мин.
"Има такъв народ" при президента: В тази...
Чете се за: 04:42 мин.
БСП: Няма как този парламент да формира какъвто и да е...
Чете се за: 06:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

БЪЛГАРИЯ В ЕВРОЗОНАТА

Протест срещу въвеждането на еврото в България се провежда пред БНБ

Тихомир Игнатов от Тихомир Игнатов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:52 мин.
Запази
Протест срещу въвеждането на еврото в България се провежда пред БНБ
Снимка: БНТ
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Слушай новината

Гражданско сдружение "Дойран 2025" организира протест срещу въвеждането на еврото в България. Демонстрацията се провежда в този час пред БНБ.

Протестиращите настояват националната ни валута да остане българският лев. И още - справедливост и нов модел на управление. От сдружението предлагат едномесечният срок за едновременна употреба на лев и евро да се удължи до максималните 6 месеца, в които банкнотите и монетите няма да бъдат унищожени.

От там са изпратили до всички парламентарни групи в Народното събрание и до президента предложение за промени в закона за въвеждане на еврото. По този начин протестиращите се надяват да се осигури време за провеждане на референдум по темата.

Протести има и в други градове в страната.

#еврото в България #протест срещу еврото #България в еврозоната

Водещи новини

Скандалът в 138-о училище: Директорът е с две повдигнати обвинения след откритите камери в тоалетни (ОБЗОР)
Скандалът в 138-о училище: Директорът е с две повдигнати обвинения...
Чете се за: 04:52 мин.
У нас
Парламентът прие на второ четене удължителния закон за бюджета Парламентът прие на второ четене удължителния закон за бюджета
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Пред президента: БСП и ИТН потвърдиха, че няма да участват в опити за нов кабинет в този парламент (ОБЗОР) Пред президента: БСП и ИТН потвърдиха, че няма да участват в опити за нов кабинет в този парламент (ОБЗОР)
Чете се за: 06:30 мин.
У нас
Протест срещу въвеждането на еврото в България се провежда пред БНБ Протест срещу въвеждането на еврото в България се провежда пред БНБ
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
ГДБОП с предупреждение за нов вид измама - продават евтино...
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
ДПС съобщи колко получава НСО за охраната на Пеевски
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Тръмп има "личност на алкохолик": Противоречиво интервю...
Чете се за: 03:15 мин.
По света
Трилогия на всенародното веселие в новогодишната нощ по БНТ 1
Чете се за: 02:47 мин.
Общество
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ