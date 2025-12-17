Протест срещу въвеждането на еврото в България се провежда пред БНБ

Гражданско сдружение "Дойран 2025" организира протест срещу въвеждането на еврото в България. Демонстрацията се провежда в този час пред БНБ.

Протестиращите настояват националната ни валута да остане българският лев. И още - справедливост и нов модел на управление. От сдружението предлагат едномесечният срок за едновременна употреба на лев и евро да се удължи до максималните 6 месеца, в които банкнотите и монетите няма да бъдат унищожени.

От там са изпратили до всички парламентарни групи в Народното събрание и до президента предложение за промени в закона за въвеждане на еврото. По този начин протестиращите се надяват да се осигури време за провеждане на референдум по темата.

Протести има и в други градове в страната.