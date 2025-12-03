Преди поредния вот на недоверие: Спорове между опозиция и управляващи

Управляващите потвърдиха и днес, че правителството няма да подава оставка, въпреки протестите и призивите на опозицията. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че мирният протест е свършил „златна работа“, защото е убедил партньорите в управлението да преразгледат бюджета. Оставка на кабинета поискаха и днес от ПП–ДБ, „Възраждане“ и АПС. В кулоарите се стигна до сблъсък между лидера на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски и Ивайло Мирчев от ПП–ДБ.

Бойко Борисов – председател на ГЕРБ: „И заради това ли правителството да подаде оставка? Ако бях сам – 100% давах веднага. Но това първо ще дискредитира ГЕРБ, че не е партньор, който, след като подписа споразумението, и нека ви върна назад. И понеже еврозоната ни беше стратегическата цел, ние приехме тази подкрепа и я докарахме до края. Ако сега падне правителството, това означава, че следващите 3–4 месеца ще има изключителен хаос, защото служебните правителства знаете как работят."

Делян Пеевски – председател на ДПС: „Оставка моя могат да ми искат само моите избиратели, а те тепърва ще ми дават по-голямо доверие, и това го виждаме всички. Омраза ги съветвам да не сеят – и то етническа – ми показаха моите братя турци, помаци, роми. Това няма да им го позволя. Ако сеят омраза, ще пожънат омраза. А от хората, които до вчера седяха в кабинета ми, пиеха си кафетата и ви подгъзуpваха и ми се молеха да ги представлявам. Седяха ми в скута – къде е Христо Иванов, къде е Ивайло Мирчев, който ми се навеждаше надвесен да се подписвам – защо не извадим подписите. Просто не се съгласих да бъда част от тяхната олигархия.“

Снимки: БГНЕС

Божидар Божанов – съпредседател на ПП–ДБ: „Вън Пеевски от управлението! Оставка на правителството и предсрочни избори. Това управление няма вече никаква легитимност. То е изчерпало доверието на обществото. И трябва незабавно да подаде оставка. За да отидем на избори. Не утре, не след консултации, не след малко, а сега.“ Костадин Костадинов – председател на „Възраждане“: "Искаме просто преосноваване на нашата държава. Искаме нов обществен договор. Искаме нов политически модел, основан на демократични права." Севим Али – зам.-председател на ПГ на АПС: "Настояваме за незабавна оставка на правителството. Второ - настояваме за успешно разписване на пътна карта за провеждане на честни и прозрачни парламентарни избори."

А в кулуарите на парламента имаше сериозен сблъсък между Пеевски и Мирчев. Мирчев, гневен на думите на Пеевски, че по време на сглобката му се е навеждал за подписване на документи, поиска обяснение. Скандалът прерасна почти до физически сблъсък.

Ивайло Мирчев: Защо лъжеш, че съм се навеждал?

Делян Пеевски: "Не" на омразата."

От ПП-ДБ обясниха, че ще внесат вота на недоверие към правителството в петъкс.

Вижте прякото включване на Вера Александрова от парламента.