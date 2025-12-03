БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Депутатите отхвърлиха предложението на президента за...
Чете се за: 01:25 мин.
Блокада на "Кулата"? Земеделците в Гърция се...
Чете се за: 01:07 мин.
Бойко Борисов: Правителството няма да подаде оставка,...
Чете се за: 05:02 мин.

Наводнени улици и затруднен трафик след пороен дъжд във Варна

от БНТ , Репортер: Силвия Русенова
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Падналият тази сутрин дъжд блокира почти цяла Варна. Много жители на града не успяха да стигнат до работните си места навреме. Колоните от автомобили и огромните задръствания изнервиха шофьорите.

Падналият дъжд стана причина по основните булеварди в града да се образуват огромни локви, които блокираха движението. Образуваха се километрични опашки по основните булеварди. От Института по метеорология и хидрология във Варна казаха, че падналите 20 литра на квадратен метър не са така необичайни за този сезон, но шахтите в града не успяха да поемат водата.

Задръстване има при почти всеки обилен дъжд в града. От Община Варна съобщиха за три сигнала за сериозни наводнения. Наводнен е бил подлезът на булевардите "Васил Левски" и "Княз Борис Първи". Наводнен участък от пътя до кръговото кръстовище на спирка "Почивка" е имало. Имало е и част от наводнена улица в квартал "Аспарухово". От Община Варна допълниха, че са предприети мерки за отводняването на участъците.

