Минималните температури утре ще са между 2° и 7°

Валежи от дъжд и захлаждане

На места с превалявания от дъжд, а в по-голямата част от страната - с облачно време, започна днешният ден и минималните температури са по-високи, в сравнение с вчера. Най-студено беше отново в Кюстендил, с 0°. В София, след минус 1° вчера, рано сутринта беше градус над нулата. Традиционно най-топло беше на морския бряг – Варна - 10°.

Максималните температури ще останат без промяна, от 6° на запад до 15° на изток, където ще духа умерен южен вятър, в София – около 8°.

В по-голямата част от страната ще остане облачно и мъгливо, а на места в Североизточна и Западна България ще продължи да превалява, предимно слабо.

И през нощта ще остане облачно и мъгливо, в крайните западни и североизточни райони – с превалявания от дъжд.

Минималните температури утре ще бъдат още малко по-високи, между 2° и 7°, София - около 3°, по Черноморието – от 5° до 10°, а максималните ще останат почти без промяна, от 6° на запад до 15° на изток, където ще духа умерен южен вятър, в София – около 8°.

В по-голямата част от страната ще бъде облачно и мъгливо, а в края на деня ще започнат валежи от дъжд, първо в Югозападна България.

По Черноморието ще има и слънчеви часове. Ще духа умерен югоизточен вятър и максималните температури ще бъдат между 13° и 16°.

В планините ще бъде предимно облачно, с умерен югоизточен вятър. И там ще завали в края на деня, първо в масивите от Югозападна България, като снежната граница ще бъде на около 1800 метра.

В петък и събота ще бъде с почти повсеместни валежи и с повишена вероятност за значителни количества, отново в Южна България. Минималните температури ще се повишават, а максималните – след временно повишение в петък, в събота ще тръгнат надолу. В неделя валежите ще спират, най-късно в източните райони, но ще се задържи предимно облачно.

В понеделник ще има и слънчеви часове, но не са изключени и изолирани превалявания.

