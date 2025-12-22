БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Остават в ареста Габриела и Красимир, обвинени за жестоки...
Чете се за: 00:35 мин.
Румен Радев: „Движение Трети март" няма нищо...
Чете се за: 00:52 мин.

И дъжд, и облаци, и слънце, и мъгли следобед

Чете се за: 02:30 мин.
У нас
дъжд облаци слънце мъгли следобед
Следобед в по-голямата част от страната ще остане мъгливо и облачно, а в югоизотчните райони ще продължи да превалява слаб дъжд.

Повече слънчеви часове ще има над Югозападна България. Максималните температури ще се задържат почти без промяна, между 5° и 10°, по Черноморието - от 8° до 10°.

В София температурата следобед ще бъде колкото и вчера - около 9°.

През нощта ще бъде почти тихо и в по-голямата част от станата – мъгливо.

Минималните температури утре ще бъдат между минус 2° и 5°, в София – около 0°, на морския бряг – от 5° до 7°.

И през деня ще бъде почти тихо и и на много места в равнините и низините ще остане мъгливо или с ниска слоеста облачност. Повече слънчеви часове ще има за пореден ден над Югозападна България.

Максималните температури ще бъдат от 4° до 10°, в София - около 8°.

По Черноморието духа слаб североизточен вятър, но през по-голямата част на деня ще остане мъгливо и облачно, с максимални температури между 10° и 12°.

В планините ще духа умерен югозападен вятър. Ще бъде облачно време, в масивите от Югозападна България - предимно слънчево.

И към времето в празничните дни. В сряда ще бъде ветровито, облачно, с почти повсеместни валежи от дъжд, който до вечерта, с предстоящото понижение на температурите, на много места в Северозападна България и високите западните полета, ще премине в сняг.

Валежи, на места значителни, ще има и през нощта срещу четвъртък, и в четвъртък - в Западна и Северна България от сняг, в останалата част от страната – от дъжд. Ще се образува снежна покривка, а по планинските проходи в Стара планина ще има снежни виелици и ще се образуват и навявания.

С умерен, в Източна България и силен североизточен вятър ще продължи да нахлува студен въздух и температурите ще се понижават. В петък валежите ще спрат, вятърът ще отслабне. Ще се задържи предимно облачно с температури, в по-голямата част от страната, близки до нулата.

