ПП-ДБ внасят вот на недоверие към кабинета "Желязков" за икономическата политика

ПП-ДБ ще внесат вот на недоверие към правителството за икономическата му политика. От коалицията обясниха, че точно водената от кабинета икономическа политика е изкарала толкова много хора на протест и че проектобюджетът е бил последната капка.

Премиерът Росен Желязков вече заяви, че няма да подава оставка и че е готов на дебат по вот на недоверие. В сряда и лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов също обяви, че оставката не е на дневен ред. Искането за вот на недоверие към кабинета трябва да бъде подкрепено с подписите на поне 48 народни представители.

Депутатите от ПП-ДБ са 36. Лидерът на МЕЧ Радостин Василев вече обяви, че подкрепя вота. Очаква се подкрепа и от АПС, които вече призоваха в декларация от парламентарната трибуна за незабавна оставка на правителството.