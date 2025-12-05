БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ПП-ДБ внасят вот на недоверие към кабинета "Желязков" за икономическата политика

Премиерът вече заяви, че няма да подава оставка и е готов на дебат по вот на недоверие

Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
ПП-ДБ ще внесат вот на недоверие към правителството за икономическата му политика. От коалицията обясниха, че точно водената от кабинета икономическа политика е изкарала толкова много хора на протест и че проектобюджетът е бил последната капка.

Премиерът Росен Желязков вече заяви, че няма да подава оставка и че е готов на дебат по вот на недоверие. В сряда и лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов също обяви, че оставката не е на дневен ред. Искането за вот на недоверие към кабинета трябва да бъде подкрепено с подписите на поне 48 народни представители.

Депутатите от ПП-ДБ са 36. Лидерът на МЕЧ Радостин Василев вече обяви, че подкрепя вота. Очаква се подкрепа и от АПС, които вече призоваха в декларация от парламентарната трибуна за незабавна оставка на правителството.

