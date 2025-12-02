БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Асен Василев: В петък ще внесем вот на недоверие
Асен Василев: В петък ще внесем вот на недоверие

от БНТ
У нас
Следващата седмица, когато се дебатира вотът, ще бъде още по-големият протест, добави той

Асен Василев
"Останахме мирни и ясно заявихме какво искаме, а то е Борисов и Пеевски да спрат да крадат българския народ и да крадат бъдещето на децата ни. За съжаление тези хора явно са решили да взривят държавата. Преди малко Росен Желязков обяви, че нямало да подават оставка. Ще им помогнем. В петък ще внесем вот на недоверие, а следващата седмица, когато се дебатира вотът на недоверие, ще бъде още по-големият протест, на който ясно ще им кажем "Стига", "Достатъчно", "Дайте шанс на бъдещето на България", заяви във Фейсбук председателят на "Продължаваме Промяната" Асен Василев.

Той благодари на всички, които са излезли по думите му на историческия голям протест на 1 декември.

#ПП-ДБ #Асен Василев #вот на недоверие #протест

