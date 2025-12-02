Асен Василев: В петък ще внесем вот на недоверие

"Останахме мирни и ясно заявихме какво искаме, а то е Борисов и Пеевски да спрат да крадат българския народ и да крадат бъдещето на децата ни. За съжаление тези хора явно са решили да взривят държавата. Преди малко Росен Желязков обяви, че нямало да подават оставка. Ще им помогнем. В петък ще внесем вот на недоверие, а следващата седмица, когато се дебатира вотът на недоверие, ще бъде още по-големият протест, на който ясно ще им кажем "Стига", "Достатъчно", "Дайте шанс на бъдещето на България", заяви във Фейсбук председателят на "Продължаваме Промяната" Асен Василев.

Той благодари на всички, които са излезли по думите му на историческия голям протест на 1 декември.