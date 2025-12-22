Антон Кутев: „Трети март“ няма нищо общо с президента Радев

Движение „Трети март“ и регистрираната около него партия нямат нищо общо нито с президента Румен Радев, нито с Весела Лечева. Това заяви бившият говорител на служебни кабинети Антон Кутев в ефира на „Денят започва“.

По думите му между гражданското движение и партията, няма реална връзка.

„Между движението и партията на пръв поглед няма нищо общо. Има някакъв човек, който прави партия, но той няма нищо общо с движението, което беше на Весела Лечева“, подчерта Кутев.

Той бе категоричен, че настоящата партийна инициатива не е свързана с президента.

„Това не е инициатива на президента – сегашната партия. Това е по-скоро опит да се използва репутацията на президента, за да се получат политически дивиденти“, заяви Кутев.

Антон Кутев уточни, че Весела Лечева е била свързана с държавния глава единствено в качеството си на служебен министър.

По повод използването на името „Трети март“ от други лица, Кутев посочи, че по всичко личи за опит за политическа злоупотреба. Според Кутев твърденията за „неформално лидерство“ са несъстоятелни.

„ Не съм говорил с Весела, за да ми разкаже каква е ситуацията, но съдейки по имената и снимките, които видях за движението, то няма нищо общо нито с Весела Лечева, нито с президента. Очевидно става дума за различни дейности, където явно този човек, който аз не познавам, който е регистрирал партията, се опитва в момента да вземе името и да го използва политически, особено с такива заявления, че той бил неформалният лидер. Всъщност как може той да е неформален лидер, като нито знае за тях, нито той му и ма телефона и не са говорили по въпроса“, коментира още Антон Кутев.

По повод твърденията, че проектът напомня на сценарии от миналото, Кутев коментира и публикация на съветника на президента по сигурността Димитър Стоянов.

„Очевидно това се цели. Най-вероятно това е направено като партийска технология – да се вземат гласове по грешка от хора, които биха гласували за евентуален президентски проект“, посочи той.

Според Кутев подобни действия имат за цел разпиляване на вот.

Антон Кутев коментира и очакванията към президента Румен Радев.