БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Антон Кутев: „Трети март“ няма нищо общо с президента Радев

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:10 мин.
У нас
Запази
антон кутев bdquoтрети мартldquo нищо общо президента радев
Слушай новината

Движение „Трети март“ и регистрираната около него партия нямат нищо общо нито с президента Румен Радев, нито с Весела Лечева. Това заяви бившият говорител на служебни кабинети Антон Кутев в ефира на „Денят започва“.

По думите му между гражданското движение и партията, няма реална връзка.

„Между движението и партията на пръв поглед няма нищо общо. Има някакъв човек, който прави партия, но той няма нищо общо с движението, което беше на Весела Лечева“, подчерта Кутев.

Той бе категоричен, че настоящата партийна инициатива не е свързана с президента.

„Това не е инициатива на президента – сегашната партия. Това е по-скоро опит да се използва репутацията на президента, за да се получат политически дивиденти“, заяви Кутев.

Антон Кутев уточни, че Весела Лечева е била свързана с държавния глава единствено в качеството си на служебен министър.

По повод използването на името „Трети март“ от други лица, Кутев посочи, че по всичко личи за опит за политическа злоупотреба. Според Кутев твърденията за „неформално лидерство“ са несъстоятелни.

„ Не съм говорил с Весела, за да ми разкаже каква е ситуацията, но съдейки по имената и снимките, които видях за движението, то няма нищо общо нито с Весела Лечева, нито с президента. Очевидно става дума за различни дейности, където явно този човек, който аз не познавам, който е регистрирал партията, се опитва в момента да вземе името и да го използва политически, особено с такива заявления, че той бил неформалният лидер. Всъщност как може той да е неформален лидер, като нито знае за тях, нито той му и ма телефона и не са говорили по въпроса“, коментира още Антон Кутев.

По повод твърденията, че проектът напомня на сценарии от миналото, Кутев коментира и публикация на съветника на президента по сигурността Димитър Стоянов.

„Очевидно това се цели. Най-вероятно това е направено като партийска технология – да се вземат гласове по грешка от хора, които биха гласували за евентуален президентски проект“, посочи той.

Според Кутев подобни действия имат за цел разпиляване на вот.

Антон Кутев коментира и очакванията към президента Румен Радев.

„Ако Радев реши да не прави проект, това ще му коства доста от рейтинга и доверието... Много хора вярват в него като последна надежда“, заяви Кутев.

#Антон Кутев #нова партия #Румен Радев

Последвайте ни

ТОП 24

Полицаи от Кюстендил разбиха престъпна група за разпространение на наркотици
1
Полицаи от Кюстендил разбиха престъпна група за разпространение на...
Отиде си операторът, режисьор и писател-документалист Георги Смиленов
2
Отиде си операторът, режисьор и писател-документалист Георги Смиленов
Павлина Филипова в предаването "Зала на славата"
3
Павлина Филипова в предаването "Зала на славата"
Външният министър: Не можем да оставим държавата на пауза
4
Външният министър: Не можем да оставим държавата на пауза
Марица с убедителен триумф в турнира за Купата на България по волейбол
5
Марица с убедителен триумф в турнира за Купата на България по волейбол
Пипни, разгледай и наклони: Как да разпознаем фалшивите евробанкноти?
6
Пипни, разгледай и наклони: Как да разпознаем фалшивите евробанкноти?

Най-четени

ДПС съобщи колко получава НСО за охраната на Пеевски
1
ДПС съобщи колко получава НСО за охраната на Пеевски
Депутатите приеха окончателно промени в Семейния кодекс
2
Депутатите приеха окончателно промени в Семейния кодекс
Пешеходец загина при тежък инцидент на АМ "Тракия"
3
Пешеходец загина при тежък инцидент на АМ "Тракия"
Внимание - радиоактивност: Задържан е варненец за фалшиви заплахи по радиото
4
Внимание - радиоактивност: Задържан е варненец за фалшиви заплахи...
Общо 350 000 лева парична гаранция за свободата на Йордан Кателиев и Николай Стефанов определи съдът
5
Общо 350 000 лева парична гаранция за свободата на Йордан Кателиев...
ГДБОП с предупреждение за нов вид измама - продават евтино несъществуващи коли срещу аванс
6
ГДБОП с предупреждение за нов вид измама - продават евтино...

Още от: Политика

Драгомир Стойнев: Не се срамуваме от нашите министри в управлението
Драгомир Стойнев: Не се срамуваме от нашите министри в управлението
Външният министър: Не можем да оставим държавата на пауза Външният министър: Не можем да оставим държавата на пауза
Чете се за: 03:02 мин.
Движение "Трети март" започна процедура по създаване на политическа партия Движение "Трети март" започна процедура по създаване на политическа партия
7072
Чете се за: 00:40 мин.
Георги Първанов: И да се озъртам не мога видя лидер, който ще изведе страната на нов път Георги Първанов: И да се озъртам не мога видя лидер, който ще изведе страната на нов път
Чете се за: 03:20 мин.
ПП към Пеевски: И "компроматите" им станаха "компоти" ПП към Пеевски: И "компроматите" им станаха "компоти"
Чете се за: 00:55 мин.
Костадинов: На първо място - 100% машинно гласуване Костадинов: На първо място - 100% машинно гласуване
Чете се за: 02:40 мин.

Водещи новини

Отново високо замърсяване на въздуха в София
Отново високо замърсяване на въздуха в София
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Предколедна дипломация: Разговорите за мир продължават Предколедна дипломация: Разговорите за мир продължават
Чете се за: 01:00 мин.
САЩ и Канада
Антон Кутев: „Трети март“ няма нищо общо с президента Радев Антон Кутев: „Трети март“ няма нищо общо с президента Радев
Чете се за: 03:10 мин.
У нас
Словесен гаф: Ники минаж нарече Ванс "убиец" Словесен гаф: Ники минаж нарече Ванс "убиец"
Чете се за: 01:15 мин.
Протестите в Сърбия: Недоволството срещу натиска върху университетите
Чете се за: 00:42 мин.
По света
България се прощава с първия си двукратен олимпийски шампион Боян...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Мъгливо, в Югоизточните райони и с валежи
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
На 71 години – фитнес шампион и вдъхновение за хиляди
Чете се за: 00:37 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ