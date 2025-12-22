БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ДПС предлага увеличение на наказанията за сексуални посегателства срещу деца

ДПС предлага увеличение на наказанията за сексуални посегателства срещу деца
Значително увеличаване на наказанията за всички сексуални посегателства срещу деца - малолетни и непълнолетни, предвидени в Наказателния кодекс, предлагат депутатите от ПГ на "ДПС - Ново начало". Законопроектът беше внесен днес в Народното събрание.

В мотивите към него се казва, че рязкото увеличение на случаите с използване на малолетни и непълнолетни за създаването и безнаказаното разпространението в киберпространството на материали с порнографско съдържание нанася непоправими щети на обществото.

В голямата си част в действащия Наказателен кодекс наказанията са ниски, а глобите нищожни, се казва в мотивите. В редица текстове липсва минимален размер на наказанието, а максималните размери са ниски, за да осигурят генералната превенция на закона. Според "ДПС - Ново начало" това кара извършителите на подобни деяния да се чувстват безнаказани.

"Убедени сме, че подобни деяния трябва да бъдат наказвани с цялата строгост на закона, което да осигури по-солидна защита на най-ценните и уязвими групи в обществото ни", се казва в позиция на партията.

От ДПС отбелязват, че "последният подобен случай, който скандализира обществото, бе освобождаването под пренебрежимо малка парична гаранция на арестувания, затова че заснемал със скрити камери училищните тоалетни, директор на 138-о училище в София Александър Евтимов. По официална информация от говорителя на Софийската районна прокуратура Николай Николаев той е привлечен за две отделни тежки престъпления. Първото е за държане на специално-техническо средство, предназначено за негласно събиране на информация, извършено в качеството на длъжностно лице и второто е за създаване на порнографски материал с участието на непълнолетни лица."

