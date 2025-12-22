БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Богата спортна програма по БНТ 3 през декември (ОБЗОР)

bnt avatar logo от БНТ
7544
Чете се за: 04:30 мин.
Зимни
БНТ 3
Българската национална телевизия предлага на изкушените от спорт зрители разнообразна и изпълнена с различни състезания програма в последния месец на 2025 г.

Още от втория ден на декември зрителите на БНТ 3 имаха възможност да се насладят на надпреварата на европейския елит в плуването, който се събра в полския град Люблин.

Бяха излъчени медалистите от шампионата на Стария континент в малък басейн.

Българската делегация беше представена от общо седем плувци. Добри впечатления остави с формата си тийнейджърът Дарен Кирилов, който достигна до полуфиналите на 200 метра гръб при дебюта си на континентално първенство. На полуфинали плуваха още Диана Петкова на 100 и 50 м бруст и Габриела Георгиева на 100 и 200 м гръб.

В началото на декември започна сезонът в Световната купа по сноуборд. Домакин на състезанията по паралелен гигантски слалом на 6 и 7 декември бе китайският град Милин.

Носителят на голямата Световна купа в олимпийския сноуборд през 2016 г. Радослав Янков започна своя 19-ти сезон в най-престижната верига в този спорт.

Заедно с него стартира и едва 16-годишната Малена Замфирова, която вече намери място на подиума за Световната купа на старта в полския курорт Криница през март.

За следващите стартове към тях се присъедини и брат ѝ Тервел Замфиров, световен шампион в паралелния слалом през миналия сезон.

Малена Замфирова завърши на 11-о място в паралелния слалом в Кареца. 16-годишната българка отпадна на осминафиналите. Останалите родни представители не успяха да стигнат до елиминациите.

БНТ 3 излъчи пряко още състезанието в швейцарския град Давос на 20 декември, където Малена Замфирова се представи най-добре от българите.

Зимните емоции продължиха и в Световната купа по ски-алпийски дисциплини.

Алберт Попов бе на старт във френския курорт Вал д`Изер на 14 декември, а слаломът бе излъчен в ефира на БНТ 3.

Българинът записа участие и в италианския курорт Алта Бадия на 22 декември, а надпреварата отново попадна в програмата на спортния канал.

На 14 декември ви показахме и европейското първенство по крос в португалския град Лагоа.

БНТ 3 излъчи и церемонията FIFA The Best, на която футболистът на Пари Сен Жермен и носител на Златната топка Усман Дембеле бе избран за футболист №1 на ФИФА за 2025 година.

На 20 и 21 декември любителите на волейбола гледаха пряко от зала "Христо Ботев" в София битките от турнира за Купата на България по волейбол при дамите. На финала Марица Пловдив победи Левски с 3:0.

Марица с убедителен триумф в турнира за Купата на България

#БНТ 3

