Опасно време и червен код в Гърция: Бурята "Байрон" затвори всички училища в Атина

Всички училища и детски градини в гръцката столица Атина са затворени заради лошото време и проливните дъждове, съобщиха общинските власти. Община Атина обяви 24-часова готовност на Гражданска защита и останалите компетентни служби да помагат на хора от засегнатите райони.

Около 19:00 ч. снощи жителите на област Атика, която включва и столицата Атина, получиха съобщение на мобилните си телефони от гръцката национална система за телефонно известяване 112, с което бяха призовани да избягват ненужни пътувания, да бъдат внимателни в подземни пространства заради опасността от наводнения, както и да следват стриктно инструкциите на властите.

Местни медии съобщиха, че училища ще бъдат затворени и в други региони на страната, откъдето преминава бурята "Байрон". Наводнения и срутища се образуваха на места в Гърция вследствие на обилните валежи.

Националната метеорологична служба на Гърция актуализира своите червени кодове за опасно време, предупреждавайки за опасни условия в поне девет региона, включително гръцката столица Атина, докато бурята се придвижва на север.