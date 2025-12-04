БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Авария остави без парно част от южните квартали на София...
Чете се за: 01:25 мин.
Повече от 3 часа депутатите изслушват Даниел Митов за...
Чете се за: 05:30 мин.
Затвориха ГКПП "Илинден – Ексохи" за...
Чете се за: 01:47 мин.
Заради протестите на гръцките фермери: Близо 10 км е...
Чете се за: 04:17 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Червен код за опасно време в Гърция – затварят училища заради бурята "Байрон"

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 01:17 мин.
По света
Запази

Според метеоролозите валежите, освен с голяма интензивност, ще бъдат и продължителни

Червен код за опасно време в Гърция – затварят училища заради бурята "Байрон"
Снимка: илюстративна
Слушай новината

Гърция затваря училища заради бурята "Байрон", която преминава през страната, като за някои региони остава в сила обявеният червен код за опасни метеорологични явления, съобщи държавната телевизия ЕРТ, позовавайки се на информация от Националната метеорологична служба.

В информацията се посочва, че превантивно днес ще останат затворени училища на островите Сими, Хидра и Китира, а в петък и на остров Кастелоризо.

Според актуализация на извънредния бюлетин за опасни метеорологични явления силни дъждове и гръмотевични бури се предвиждат от четвъртък до сутрешните часове на събота в повечето райони главно на източната и южната част на страната.

Според метеоролозите валежите, освен с голяма интензивност, ще бъдат и продължителни. Очакват се още локални градушки и бурни ветрове, чиято интензивност в петък в югоизточната островна част на страната може да достигне осем-девет бала по Бофорт.

Днес на обяд Комисията за оценка на риска ще заседава отново заради лошото време.

# опасно време #лошо време в Гърция #затворени училища #червен код за валежи

Последвайте ни

ТОП 24

На първа инстанция: 18 години затвор за Димитър Любенов, убил французин в катастрофа на Околовръстното
1
На първа инстанция: 18 години затвор за Димитър Любенов, убил...
Гледайте европейското първенство по плуване в малък басейн в Люблин на живо по БНТ 3
2
Гледайте европейското първенство по плуване в малък басейн в Люблин...
Влак прегази 16-годишно момче във Враца
3
Влак прегази 16-годишно момче във Враца
След 4-часова блокада: Гръцките фермери отвориха границата при "Кулата – Промахон"
4
След 4-часова блокада: Гръцките фермери отвориха границата при...
Антиправителствени протести отново в София и други градове на страната
5
Антиправителствени протести отново в София и други градове на страната
"РефереРендум": "Възраждане" разпънаха транспарант с правописна грешка в пленарна зала
6
"РефереРендум": "Възраждане" разпънаха...

Най-четени

Българският Северозапад - един от най-бедните и с най-смъртоносните "черни" пътища
1
Българският Северозапад - един от най-бедните и с най-смъртоносните...
Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ Йоана Миланова и таткото Васил
2
Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ...
Ивелин Михайлов е неустановеният народен представител с имунитет по делото "Исторически парк"
3
Ивелин Михайлов е неустановеният народен представител с имунитет по...
Граждани искат незабавно спиране на строежа край Боянското блато
4
Граждани искат незабавно спиране на строежа край Боянското блато
Петгодишно момченце е починало в София след падане от четвъртия етаж
5
Петгодишно момченце е починало в София след падане от четвъртия етаж
Нов протест срещу бюджета за 2026 година в Триъгълника на властта (СНИМКИ)
6
Нов протест срещу бюджета за 2026 година в Триъгълника на властта...

Още от: Балкани

Затвориха ГКПП "Илинден – Ексохи" за тирове, движението през "Кулата – Промахон" отново е спряно
Затвориха ГКПП "Илинден – Ексохи" за тирове, движението през "Кулата – Промахон" отново е спряно
"Чакаме повече от 10 часа. На баща ми му свърши инсулинът": Неволите на границата с Гърция продължават "Чакаме повече от 10 часа. На баща ми му свърши инсулинът": Неволите на границата с Гърция продължават
Чете се за: 03:07 мин.
Заради протестите на гръцките фермери: Близо 10 км е опашката от тирове на "Кулата" Заради протестите на гръцките фермери: Близо 10 км е опашката от тирове на "Кулата"
Чете се за: 04:17 мин.
Украйна увери, че неин морски дрон не е навлизал в румънски води Украйна увери, че неин морски дрон не е навлизал в румънски води
Чете се за: 00:47 мин.
ЕК, България, Гърция, Румъния подписаха меморандум за сътрудничество в транспорта ЕК, България, Гърция, Румъния подписаха меморандум за сътрудничество в транспорта
Чете се за: 01:17 мин.
"Стига подигравки!": Гневът на гръцките фермери (ОБЗОР) "Стига подигравки!": Гневът на гръцките фермери (ОБЗОР)
Чете се за: 02:10 мин.

Водещи новини

Затвориха ГКПП "Илинден – Ексохи" за тирове, движението през "Кулата – Промахон" отново е спряно
Затвориха ГКПП "Илинден – Ексохи" за тирове,...
Чете се за: 01:47 мин.
Регионални
Съдът гледа мерките на част от задържаните за ексцесиите след протеста в София Съдът гледа мерките на част от задържаните за ексцесиите след протеста в София
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Повече от 3 часа депутатите изслушват Даниел Митов за безредиците (ОБЗОР) Повече от 3 часа депутатите изслушват Даниел Митов за безредиците (ОБЗОР)
Чете се за: 05:30 мин.
У нас
Авария остави без парно част от южните квартали на София и няколко болници Авария остави без парно част от южните квартали на София и няколко болници
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Франция търси подкрепата на Китай за мир в Украйна
Чете се за: 02:30 мин.
По света
Първите пакети евромонети не стигнаха до малките населени места
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Президентът Румен Радев за Найден Вълчев: Той бе човек на духа и на...
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Откривателят на Любослав Пенев: Състоянието му е много притеснително
Чете се за: 01:47 мин.
Български футбол
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ