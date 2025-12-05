БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Стачка в Германия срещу плановете на властта за военна служба

Христо Ценов от Христо Ценов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:37 мин.
По света
Запази

Бундестагът гласува днес законопроект за модернизирането на армията

Снимка: БГНЕС
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Днес ще има масова училищна стачка в Германия заради плановете на правителството да въведе задължителна военна служба.

Бундестагът гласува днес законопроект за модернизирането на армията, който предвижда плавен преход към военна служба. Първите стъпки ще бъдат попълването на въпросник от младежите и медицински преглед за годност.

Властите се надяват доброволната военна служба да попълни пропуските в армията, но ако това не се случи - има политическата воля и за въвеждането и на задължителна.

#военна служба # Бундестаг #стачка в Германия #военнослужещи

Последвайте ни

ТОП 24

Шофьорът, ударил полицейска кола на Северната тангента, карал със 149 км/ч
1
Шофьорът, ударил полицейска кола на Северната тангента, карал със...
Гледайте европейското първенство по плуване в малък басейн в Люблин пряко по БНТ 3
2
Гледайте европейското първенство по плуване в малък басейн в Люблин...
Авария остави без парно част от южните квартали на София и няколко болници
3
Авария остави без парно част от южните квартали на София и няколко...
Откривателят на Любослав Пенев: Състоянието му е много притеснително
4
Откривателят на Любослав Пенев: Състоянието му е много притеснително
Затвориха ГКПП "Илинден – Ексохи" за тирове, движението през "Кулата – Промахон" отново е спряно
5
Затвориха ГКПП "Илинден – Ексохи" за тирове,...
Заради протестите на гръцките фермери: Близо 10 км е опашката от тирове на "Кулата"
6
Заради протестите на гръцките фермери: Близо 10 км е опашката от...

Най-четени

Българският Северозапад - един от най-бедните и с най-смъртоносните "черни" пътища
1
Българският Северозапад - един от най-бедните и с най-смъртоносните...
Ивелин Михайлов е неустановеният народен представител с имунитет по делото "Исторически парк"
2
Ивелин Михайлов е неустановеният народен представител с имунитет по...
Петгодишно момченце е починало в София след падане от четвъртия етаж
3
Петгодишно момченце е починало в София след падане от четвъртия етаж
Граждани искат незабавно спиране на строежа край Боянското блато
4
Граждани искат незабавно спиране на строежа край Боянското блато
Нов протест срещу бюджета за 2026 година в Триъгълника на властта (СНИМКИ)
5
Нов протест срещу бюджета за 2026 година в Триъгълника на властта...
10 души са ранени при тежка катастрофа в София късно снощи
6
10 души са ранени при тежка катастрофа в София късно снощи

Още от: Европа

Грейна коледната елха във Варшава (СНИМКИ)
Грейна коледната елха във Варшава (СНИМКИ)
Замразените руски активи: Мерц и Фон дер Лайен на визита в Белгия Замразените руски активи: Мерц и Фон дер Лайен на визита в Белгия
Чете се за: 01:20 мин.
Неидентифицирани дронове в близост до самолета на Зеленски в Дъблин Неидентифицирани дронове в близост до самолета на Зеленски в Дъблин
Чете се за: 01:30 мин.
Преговорите за мир: Украински и американски представители се срещат в Маями Преговорите за мир: Украински и американски представители се срещат в Маями
Чете се за: 01:00 мин.
В очакване на Рождество: Засилени мерки за сигурност на базарите във Франция В очакване на Рождество: Засилени мерки за сигурност на базарите във Франция
Чете се за: 00:42 мин.
"Евровизия 2026": Израел ще участва в конкурса "Евровизия 2026": Израел ще участва в конкурса
Чете се за: 03:00 мин.

Водещи новини

ПП-ДБ внасят вот на недоверие към кабинета "Желязков" за икономическата политика
ПП-ДБ внасят вот на недоверие към кабинета "Желязков" за...
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Нова среща за Бюджет 2026 между управляващите, бизнеса и синдикатите Нова среща за Бюджет 2026 между управляващите, бизнеса и синдикатите
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Продължават протестите на гръцките земеделци и блокадите по българо-гръцката граница Продължават протестите на гръцките земеделци и блокадите по българо-гръцката граница
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
От днес започва изплащането на пенсиите за декември и коледните добавки От днес започва изплащането на пенсиите за декември и коледните добавки
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Четирима са задържани с голямо количество наркотици в столичния...
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
ГДБОП и ДАНС удариха ДДС измамници, завлекли хазната с милиони
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Петима задържани на протеста на 1 декември остават в ареста
Чете се за: 04:10 мин.
У нас
Жълт код за значителни валежи в Югозападна България
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ