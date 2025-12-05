Стачка в Германия срещу плановете на властта за военна служба

Днес ще има масова училищна стачка в Германия заради плановете на правителството да въведе задължителна военна служба.

Бундестагът гласува днес законопроект за модернизирането на армията, който предвижда плавен преход към военна служба. Първите стъпки ще бъдат попълването на въпросник от младежите и медицински преглед за годност.

Властите се надяват доброволната военна служба да попълни пропуските в армията, но ако това не се случи - има политическата воля и за въвеждането и на задължителна.