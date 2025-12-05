БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Грейна коледната елха във Варшава (СНИМКИ)

Христо Ценов от Христо Ценов
Чете се за: 00:32 мин.
По света
Улиците са украсени с пищни декорации, вдъхновени от стила на 50-те и 60-те години на ХХ век

Коледните лампички на елхата в полската столица Варшава светнаха.

Кметът на града Рафал Тшасковски пусна светлините на 27-метровото дърво на площада пред Кралския дворец. Улиците са украсени с пищни декорации, които са вдъхновени от стила на 50-те и 60-те години на ХХ век.

Към празничния дух допринесоха и редица артистични изпълнения. Сред атракциите в Стария град са и панаир и ледена пързалка.

снимки: БТА

#коледна украса #коледни светлини #коледна елха #Варшава

