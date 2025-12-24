БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Част от втората Слънчева лодка на Хеопс ще бъде сглобена пред посетителите на Големия египетски музей

от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 02:10 мин.
По света
Завършването на тази интерактивна изложба може да отнеме до четири години

втората слънчева лодка хеопс сглобена живо посетителите големия египетски музей
Снимка: БТА
Министерството на туризма и на паметниците на културата на Египет започна дългоочакваното сглобяване на втората Слънчева лодка на фараона Хеопс в Големия египетски музей, съобщи в. "Нешънъл".

Началото на мащабния реставрационен проект бе отбелязано с церемония, по време на която бяха положени първите реконструирани дървени греди. Около 1650 фрагмента от кедрово дърво са преместени, а останалите части, които са твърди крехки, ще бъдат сглобени на живо пред посетителите, каза министърът на туризма Шериф Фатхи. По думите му завършването на тази интерактивна изложба може да отнеме до четири години.

След реставрацията си древният плавателен съд ще стои редом до първата Слънчева лодка на Хеопс в специално отредената им сграда.

Двете лодки на управлявалия преди около 4500 години древноегипетски владетел са открити през 1954 г. при отстраняване на пясък от южната страна на Голямата пирамида. Първата ладия беше преместена в Големия египетски музей в началото на август 2021 г., а изкопаването на втората беше завършено едва месец по-рано.

Смята се, че предназначението на лодките е било да пренесат фараона от Старото царство в отвъдния живот.

Големият египетски музей привлича хиляди туристи дневно след официалното си откриване на 1 ноември т.г. Разположеният върху 480 000 кв.м музей на стойност над един милиард долара е проектиран като най-големия в света, посветен на една цивилизация. В залата на Тутанкамон за първи път са показани на едно място всички около 5000 предмета от гробницата на момчето фараон в Долината на царете.

#слънчева лодка на хеопс #големия египетски музей

