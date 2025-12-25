Дядо Коледа нахрани животните в зоопарка в Бургас

Празнична атмосфера завладя зоопарка в Бургас. Дядо Коледа пристигна със шейната си, за да зарадва животните с подаръци, лакомства, изненади и много настроение.

Тук в зоопарка е истински празник, въпреки дъждовното време и силния вятър.

По традиция тук всяка година добрият старец изненадва всичките над 600 животни.

Подаръци и изненади Дядо Коледа е предвидил и за най-малките посетители в зоопарка. Всяко дете, което се снима с Дядо Коледа, ще получи подарък и лакомства.