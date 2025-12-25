Дядо Коледа нахрани животните в зоопарка в Бургас

Как децата и животните посрещнаха празника
Празнична атмосфера завладя зоопарка в Бургас. Дядо Коледа пристигна със шейната си, за да зарадва животните с подаръци, лакомства, изненади и много настроение.
Тук в зоопарка е истински празник, въпреки дъждовното време и силния вятър.
По традиция тук всяка година добрият старец изненадва всичките над 600 животни.
Подаръци и изненади Дядо Коледа е предвидил и за най-малките посетители в зоопарка. Всяко дете, което се снима с Дядо Коледа, ще получи подарък и лакомства.
"Много изненади, много подаръци за всички, които са слушали в този зоопарк. Има и за хищниците, има и за маймуните, има и за тревопасните. Тревопасните ще получат най-любимите си лакомства-това да парченца от ябълки и всякакви други зеленчуци, които те обожават. Най-вече моркови".