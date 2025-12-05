БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ГДБОП и ДАНС удариха ДДС измамници, завлекли хазната с...
Валежи, вятър и необичайно високи температури през декември

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Синоптиците от НИМХ очакват топло време до средата на месеца

Снимка: илюстративна
Валежи, вятър и необичайно високи температури се очакват през декември - това съобщи в студиото на "Денят започва" синоптикът Красимир Стоев от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ). По думите му страната навлиза във валежна обстановка, характерна за средиземноморски циклон. Дневните температури ще останат по-високи от обичайните за началото на декември.

Стоев уточни, че валежите ще бъдат най-значителни в Югозападна България, а в Гърция се очакват количества над 100 литра на квадратен метър. В планините над 1600 метра ще вали сняг, но в равнините снеговалежи не се очакват.

Според него облачността е причината за почти еднаквите минимални и максимални температури. Стоев предупреди, че в началото на следващата седмица, при разкъсване на облачността, ще има условия за заледявания.

За Никулден дъжд ще обхване цялата страна, а от неделя валежите постепенно ще отслабват от запад. Тенденцията за следващите дни сочи максимални температури между 10 и 15 градуса и липса на зимни условия в низините.

Красимир Стоев посочи още, че по-прецизна прогноза за времето около Коледа и Нова година ще бъде възможна след 15 декември.

#времето през декември #интензивни валежи #времето #новини в Метрото

