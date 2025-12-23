Един човек загина при нов американски удар срещу морски съд в Тихия океан

Един човек е загинал при нов американски удар срещу морски съд, подозиран за участие в наркотрафик в източната част на Тихия океан.

Операцията е осъществена в международни води по маршрут, използван от трафиканти на дрога, посочват американските военни. Те определят жертвата като "наркотерорист". Няма пострадали сред американските военни, посочва Южното командване на Съединените щати, което отговаря за операциите в Южна Америка.

На този фон президентът Тръмп изтъкна, че е изпратил гигантска армада в Кабирско море и окачестви като "мъдро" евентуално решение на венецуелския лидер Мадуро да се оттегли. От своя страна Мадуро посочи, че е получил силна подкрепа от Русия в навечерието на заседание на Съвета за сигурност по кризата между Вашингтон и Каракас.