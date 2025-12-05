КЗП: 49 от проверяваните търговци са увеличили необосновано цените

49 от проверяваните от Комисията за защита на потребителите търговци са увеличили необосновано цените. Това отчете в "Денят започва" временно изпълняващият функциите председател на КЗП Александър Колячев по отношение на извършваните от тях проверки за нерегламентирано поскъпване преди въвеждането на еврото у нас.

"Забелязваме, че има и търговци, които не спазват изцяло разпоредбите на закона. Установили сме 49 търговци от над 200, които наблюдаваме, които по отношение на 80 продукта са увеличили цените си необосновано. Към момента на пазара има изключително спокойствие по отношение на движението на цените на хранителните стоки", заяви Александър Колячев, временно изпълняващ длъжността председател на КЗП.