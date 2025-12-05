БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

ГДБОП и ДАНС удариха ДДС измамници, завлекли хазната с...
Чете се за: 00:45 мин.

КЗП: 49 от проверяваните търговци са увеличили необосновано цените

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Към момента на пазара има изключително спокойствие по отношение на движение на цените на хранителните стоки, заяви Александър Колячев

49 от проверяваните от Комисията за защита на потребителите търговци са увеличили необосновано цените. Това отчете в "Денят започва" временно изпълняващият функциите председател на КЗП Александър Колячев по отношение на извършваните от тях проверки за нерегламентирано поскъпване преди въвеждането на еврото у нас.

"Забелязваме, че има и търговци, които не спазват изцяло разпоредбите на закона. Установили сме 49 търговци от над 200, които наблюдаваме, които по отношение на 80 продукта са увеличили цените си необосновано. Към момента на пазара има изключително спокойствие по отношение на движението на цените на хранителните стоки", заяви Александър Колячев, временно изпълняващ длъжността председател на КЗП.

#Александър Колячев #нарушения #КЗП #Комисия за защита на потребителите #търговци #проверки #цени #новини в Метрото

