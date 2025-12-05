БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Бойко Борисов: Животът е колело, ще дойде време да ходят пред техните къщи

от БНТ , Източник: БГНЕС
Чете се за: 04:30 мин.
У нас
ГЕРБ ще внесе искане за закриване на комисията "Сорос“

бойко борисов животът колело дойде време ходят техните къщи
Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
Не знам защо "Величие" идват пред дома ми, след като Радостин Василев пусна сигнала, че са пирамида. За всяко нещо, който има някакви неудачи, идва пред моя дом. Да изнасям трите си дема при комшиите… те и на комшиите вече им писна. Това каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в кулоарите на парламента по повод вчерашните политически провокации пред дома му в Банкя.

"Животът е колело, ще дойде времето да ходят пред техните къщи. Не аз, не от мен, а от живота. Аз знам колко е лошо. Деца, които са на училище, да ги вдигаш по пижами, да ги носиш по комшиите, заради 50-60 човека, които се събраха, дадоха им парите, и заминаха. Събраха се на "Люлин" на един паркинг, дадоха им парите, и се разотидоха", каза още Борисов.

През тази година ние предоговорихме ПВУ, милиарди влязоха в България, при положение, че през предходните 3 г. един лев или едно евро не беше влизало. Подписахме договори за милиарди евро за два завода с най-голямата компания в Европа - "Райнметал", през февруари трябва да е първата копка, допълни Борисов.

"Не съм говорил с Пеевски, но тази мантра "Борисов - Пеевски", трябва да изчезне. Когато всички казваха "Борисов трябва да лидира процеса" за правителство, събрахме малцинството, заедно с АПС, и направихме правителство. Когато АПС излязоха, Пеевски дойде - без постове и без комисии, да подкрепи да не падне правителството. Сега, ако иска да подкрепи правителството, ще го видим на гласуването. Днес ще направя един тест, за да видя дали ще работим заедно с Пеевски - входираме в момента в НС, закриване на Комисията за разследване на дейността на Сорос в България. Ще видя как ще гласуват всички, посочи още Борисов.

Предишните пъти ние блокирахме тази комисия, днес ще поискаме да бъде закрита, добави той.

"Това, което съм помолил - защото за първи път виждам протест, който иска оставката на Борисов, който забравя, че аз съм само депута, - и все пак като обикновен депутат, съм поискал от Теменужка Петкова да бъдат чути исканията на протестиращите", каза още Борисов.

"Работа на премиера е да съгласува всичко това. Аз ясно казах, че няма вече да мърдам от политиката на ГЕРБ, защото хората, които ни пратиха в парламента, се обърнаха срещу нас. Не виждам да е нужно да подавам оставка", допълни лидерът на ГЕРБ.

"Ако днес тристранката се разбере, ако в понеделник официално НСТС също се разбере, ако мине одобрението от бордовете на НЗОК и НОИ, и минат всички процедури и във вторник бюджетът бъде вкаран в НС, през следващата седмица бюджетът трябва да бъде приет. Ако има вот на недоверие, ще има един ден за дебати, после за гласуване, така процедурата по бюджета ще бъде отпратена чак към Коледа и Нова година. Надявам се да успеем до края на месеца да приемем бюджета, ще работим и в почивните за НС дни", каза още Борисов.

Бих се обърнал към всички политици и лидери на партии малко да намалят възбудата. Действията им напоследък сигурно са добри позивни към своите хора, но като цяло за държавата е лошо, призова Борисов.

