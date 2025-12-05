БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Безумие: С 300 км/ч на Околовръстното в София (ВИДЕО)
Чете се за: 00:40 мин.
Постигнато е съгласие между синдикатите, бизнеса и...
Чете се за: 00:55 мин.
ПП-ДБ внесе вота на недоверие към кабинета...
Чете се за: 06:15 мин.
Кметът на Варна Благомир Коцев обжалва наложената му...
Чете се за: 01:07 мин.
ГДБОП и ДАНС удариха ДДС измамници, завлекли хазната с...
Чете се за: 00:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

80 обиска в 9 града: Разбиха схема за трансгранични данъчни измами за над 13 милиона евро

Иво Никодимов от Иво Никодимов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:30 мин.
Криминално
Запази

Разследването е под наблюдението на Европейската прокуратура, арестувани са шестима

брифинг прокуратурата гдбоп удар престъпна група ощетила бюджета милиони
Слушай новината

Шестма са арестувани за измами с ДДС за над 13 милиона евро. Разследването е под наблюдението на Европейската прокуратура.

Извършени са повече от 80 претърсвания и следствени действия по разследване на трансгранични измами с ДДС.

От Европейската прокуратура съобщават, че разследващи от ГДБОП и агенти от ДАНС са извършили претърсвания в девет града, сред които София, Хасково, Пловдив, Русе, Добрич, Враца, Димитровград, Козлодуй и Мизия.

Иззети са документи и доказателства, както и мобилни телефони, златни монети и инвестиционно злато, както и над 255 000 евро в брой.

Във фокуса на Европейската прокуратура е престъпна група, действаща от 2019 г. и управляваща схема за измами с ДДС от типа „верижен“ – сложна престъпна схема, която се възползва от правилата на ЕС за трансгранични сделки между държавите членки, тъй като те са освободени от данък добавена стойност (ДДС). Разследваната схема е имала за цел да установи и упражнява контрол върху дружества с „липсващ търговец“. Чрез повече от 60 дружества, установени в България, Гърция и Румъния, са декларирани фиктивни търговски сделки, за да се поиска възстановяване на ДДС от националните данъчни органи, на което заподозрените не са имали право – тъй като предполагаемите доставчици, също контролирани от групата, са изчезнали, без да извършват никакви плащания.

Една от схемите включва симулирана търговия с фуражи за животни, генерирайки общ оборот от над 51 милиона евро (100 милиона лева). Друга схема включва фалшиви доставки на стоки в строителния сектор.

Щетите, причинени в резултат на разследваните дейности, се оценяват на 13,2 милиона евро.

Всички замесени лица се считат за невинни, докато не бъдат доказани противното в компетентните български съдилища.

Европейската прокуратура е независимата прокуратура на Европейския съюз. Тя отговаря за разследването, наказателното преследване и повдигането на обвинения за престъпления срещу финансовите интереси на ЕС.

# Европейска прокуратура # ГДБОП #данъчни измами #измами

Последвайте ни

ТОП 24

Гледайте европейското първенство по плуване в малък басейн в Люблин пряко по БНТ 3
1
Гледайте европейското първенство по плуване в малък басейн в Люблин...
Четирима са задържани с голямо количество наркотици в столичния квартал "Красно село"
2
Четирима са задържани с голямо количество наркотици в столичния...
Съдът на ЕС допусна иск срещу влизането на България в еврозоната
3
Съдът на ЕС допусна иск срещу влизането на България в еврозоната
Кметът на Варна Благомир Коцев обжалва наложената му парична гаранция
4
Кметът на Варна Благомир Коцев обжалва наложената му парична гаранция
ГДБОП и ДАНС удариха ДДС измамници, завлекли хазната с милиони
5
ГДБОП и ДАНС удариха ДДС измамници, завлекли хазната с милиони
Костадин Костадинов: За първи път видях общонароден протест
6
Костадин Костадинов: За първи път видях общонароден протест

Най-четени

Българският Северозапад - един от най-бедните и с най-смъртоносните "черни" пътища
1
Българският Северозапад - един от най-бедните и с най-смъртоносните...
Ивелин Михайлов е неустановеният народен представител с имунитет по делото "Исторически парк"
2
Ивелин Михайлов е неустановеният народен представител с имунитет по...
Петгодишно момченце е починало в София след падане от четвъртия етаж
3
Петгодишно момченце е починало в София след падане от четвъртия етаж
Граждани искат незабавно спиране на строежа край Боянското блато
4
Граждани искат незабавно спиране на строежа край Боянското блато
Нов протест срещу бюджета за 2026 година в Триъгълника на властта (СНИМКИ)
5
Нов протест срещу бюджета за 2026 година в Триъгълника на властта...
Шофьорът, ударил полицейска кола на Северната тангента, карал със 149 км/ч
6
Шофьорът, ударил полицейска кола на Северната тангента, карал със...

Още от: У нас

Кола блъсна пешеходец и помете два паркирани автомобила в Русе
Кола блъсна пешеходец и помете два паркирани автомобила в Русе
Задържаха мъж, разпространявал порнография в интернет Задържаха мъж, разпространявал порнография в интернет
Чете се за: 01:00 мин.
Откриха уран във водата на Харманли, две села минават на водоноски Откриха уран във водата на Харманли, две села минават на водоноски
Чете се за: 00:55 мин.
Безумие: С 300 км/ч на Околовръстното в София (ВИДЕО) Безумие: С 300 км/ч на Околовръстното в София (ВИДЕО)
Чете се за: 00:40 мин.
Проектобюджетът на Столична община за 2026 е 1.81 милиарда евро, с 23% по-висок Проектобюджетът на Столична община за 2026 е 1.81 милиарда евро, с 23% по-висок
Чете се за: 02:45 мин.
"Донеси я - една вечер да ѝ се порадваме": За последен път пенсии в лева "Донеси я - една вечер да ѝ се порадваме": За последен път пенсии в лева
Чете се за: 01:37 мин.

Водещи новини

Безумие: С 300 км/ч на Околовръстното в София (ВИДЕО)
Безумие: С 300 км/ч на Околовръстното в София (ВИДЕО)
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Постигнато е съгласие между синдикатите, бизнеса и правителството за Бюджет 2026 Постигнато е съгласие между синдикатите, бизнеса и правителството за Бюджет 2026
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
ПП-ДБ внесе вота на недоверие към кабинета "Желязков" ПП-ДБ внесе вота на недоверие към кабинета "Желязков"
Чете се за: 06:15 мин.
У нас
Кметът на Варна Благомир Коцев обжалва наложената му парична гаранция Кметът на Варна Благомир Коцев обжалва наложената му парична гаранция
Чете се за: 01:07 мин.
Регионални
Бойко Борисов: Животът е колело, ще дойде време да ходят пред...
Чете се за: 04:30 мин.
У нас
ПП-ДБ връчи "папка с оставка" на Желязков - премиерът я...
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
С пищна церемония Путин беше тържествено посрещнат в Индия
Чете се за: 02:40 мин.
По света
Откриха уран във водата на Харманли, две села минават на водоноски
Чете се за: 00:55 мин.
Регионални
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ