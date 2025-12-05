Втора среща между властта и социалните партньори - постигнат ли е консенсус?

Втора важна среща между правителство, работодатели и синдикати след изтеглянето на проектобюджета за догодина и протестите в търсене на компромис за параметрите.

Беше дадена заявка, че ако се постигне съгласие коригираният бюджет ще е готов до понеделник.

По кои мерки е постигнат консенсус?

Вече повече от 2 часа продължава срещата, която е закрита за медиите. В началото работодатели и синдикати посочиха, че са постигнали съгласие по много от параметрите по време на 4-часова среща вчера, а от страна на правителството финансовият министър Теменужка Петкова обяви, че са остойностили някои от предложенията.

Ако се одобрят предложенията на социалните партньори, ще са нужни близо 1,5 милиарда евро.

Заявката е, че парите ще бъдат набавени чрез съкращаване на капиталовата програма и отпадането на автоматичното увеличение на заплатите, вързани към средната, така че да бъде запазен бюджетният дефицит от 3 на сто.

"Целта на нашата среща е да уточним финално позицията си. От наша страна мога да кажа, че сме направили необходимата оценка, предприели сме необходимите действия и всички основни искания, които на миналата среща стана дума, са остойностени и са намерили своето място в бюджета", заяви финансовият министър Теменужка Петкова.

Снимки: БТА

"Ние наистина вчера предприехме една много конструктивна и дълга среща със синдикатите и имаме много точки около които се обединихме и сме на едно мнение като те са в подкрепа не само на бизнеса, те са в интерес на обществото и синдикатите", коментира Кирил Домусчиев, КРИБ. "Движението е в правилната посока, предният път бяхме с различията си. А днес сме дошли повече с нещата, които ни събират. Макар и по този списък както ще стане ясно по-натам консенсусът да не е съвсем твърд и еднозначен", каза още Димитър Манолов, КТ "Подкрепа".

Поправеният бюджет ще предвижда още отпадане на увеличението на данък дивидент, намаляване на увеличението на максималния осигурителен праг, отказ от внедряване на софтуера за търговците за продажбите. Няма да се дава тотото на концесия, нито ще бъдат купувани дялове от бургаската рафинерия.

