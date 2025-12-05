БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Чете се за: 06:10 мин.
Чете се за: 01:07 мин.
Чете се за: 00:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ПП-ДБ внесе вота на недоверие към кабинета "Желязков"

Вера Александрова
Всичко от автора
Чете се за: 06:10 мин.
У нас
Запази

Вотът е внесен в деловодството на Народното събрание с подкрепата на АПС и МЕЧ

Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
ПГ на "Продължаваме Промяната - Демократична България" внесе вота на недоверие към правителството на Росен Желязков за икономическата политика. Това е шести вот срещу кабинета и идва след масови протести в страната. Вотът беше внесен в деловодството на Народното събрание с подкрепата на АПС и МЕЧ.

Преди половин час ПП-ДБ внесоха шестия поред вот на недоверие към кабинета на Росен Желязков. Темата е икономическата политика на правителството. Под искането за оставката на кабинета са се подписали още депутати от АПС и МЕЧ.

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов коментира, че право на всяка партия е да иска вот на недоверие. А относно парламентарната подкрепа към кабинета каза, че е подготвил специален тест. От ГЕРБ-СДС днес внасят искане да бъде закрита комисията "Сорос", която беше създадена по инициатива на "ДПС - Ново начало". Дали това ще разклати по някакъв начин взаимоотношенията между Борисов и Певски ще разберем още следващата седмица.

Асен Василев - ПП-ДБ: "Внесохме вот на недоверие на това правителство. Това е първият вот, който се внася и с активното участие на най-младото поколение в България. Бъдещето принадлежи на тях и ние сме длъжни да им го осигурим."

Божидар Божанов - ПП-ДБ: "Внесохме този вот на недоверие с подкрепата на АПС и на МЕЧ, за което им благодарим. Но очакваме той в зала да бъде подкрепен от всеки, който има малко останал политически инстинкт. Очакваме да отидем на избори максимално бързо, защото с тази гражданска енергия, която има в момента, очакваме да има много по-висока избирателна активност."

Атанас Атанасов - ПП-ДБ: "Внесохме вот на недоверие за провала в икономиката. И искам да припомня една знаменателна фраза на американския президент Клинтън, който казва – икономиката, глупако. Така, че глупаците да вземат да се дадат сметка за какво искаме това правителство да се отиде."

Хайри Садъков - председател на ПГ на АПС: "Цялата ни група се подписа като съвносители на предстоящото внасяне на вот на недоверие към правителството, убедени, че това е правилния ход. Имайки предвид и националното покритие на протеста в България срещу политиката на правителството и вече и персонализирането върху две фигури, затова ние сме съвносители на вота на недоверие."

Бойко Борисов - председател на ПГ на ГЕРБ: "Всяка партия има правото да иска вот на недоверие. Всичко, което е записано в Конституцията, което е в демократичните и правови принципи и ред, може да се прави. - Притеснява ли ви? - Нека да видим мотивите какви са, защото през тази година ние предоговорихме Плана за възстановяване, милиарди влязоха в България, при положение, че предишните 3 години едно евро, един лев не беше влязъл в България. През този период направихме два договора за два нови завода. Днес ще направя един тест да видим дали работим заедно. - Какъв ще бъде? - Събрахме подписите, входираме в парламента, сигурно до 30-40 минути, защото сега го пишат, аз съм се подписал първи, да закрием комисията "Сорос". И тук апелирам към колегите от ПП и ДБ, които при гласуването, 17 души ги нямаше в залата и тази комисия мина. А днес внасям проект на решение да отпадне тази комисия и ще видим как ще гласуват всички."

Оставката на правителството беше тема и на блицконтрол на правителството в парламента. Даже Елисавета Белобрадова беше подготвила от името на протестиращите папка, която връчи на Росен Желязков с искане за неговата оставка.

Богдан Богданов, ПП-ДБ: "Бюджетът е огледало на цялостната политика на правителството и как управляващите разпределят публичния ресурс. Кога, г-н министър-председател, възнамерявате да подадете своята оставка?

Росен Желязков, министър-председател: "В рамките на настоящата година – българската икономика заработи с темпове, които през последните няколко години не бяха забелязвани. Тази година България има два пъти по-висок растеж от средния за Европа. Ще стигнем около 3% растеж. Може би ще бъдем на второ място в Европа по растеж. Ще имаме за следващата година по макроикономическа прогноза също изключително висок прогнозен БВП. Безработицата трайно намалява. Тази година по ПВУ рекордно ще бъдат инвестирани в българската икономика около 5 млрд. лева, голяма част от които са инвестирани. Приходните агенции отбелязаха рекордна събираемост 9 млрд. повече сравнено с 2024 г. И всичко това е изсветляване на бизнеса. Хипотезата за това, за което питате е предвидена в чл. 89. ал. 2 в българската Конституция."

С тези думи премиерът напомня, че правителството пада, когато парламентът гласува и приеме вот на недоверие на правителството.

Вижте прякото включване на Вера Александрова

#нов вот на недоверие #кабинета "Желязков" #ПП-ДБ #вот на недоверие

