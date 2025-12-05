БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ГДБОП и ДАНС удариха ДДС измамници, завлекли хазната с...
Чете се за: 00:45 мин.

ПП-ДБ връчи "папка с оставка" на Желязков - премиерът я прибра без да я подпише

от Елена Николова
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
От парламентарната трибуна от ПП-ДБ и МЕЧ поискаха оставката на премиера Росен Желязков

оставка Желязков
Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
От парламентарната трибуна от ПП-ДБ и МЕЧ поискаха оставката на премиера Росен Желязков, който участва в днешния блицконтрол.

Вчера ПП-ДБ заявиха, че ще внесат и вот на недоверие срещу икономическата политика на кабинета и подчертаха, че именно това е изкарало хората на протест.

Богдан Богданов от ПП-ДБ посочи, че бюджетът е огледало на цялостната политика на управляващите, но икономическата политика е "най-големият провал", след което попита кога Желязков възнамерява да подаде оставка.

"В рамките на настоящата година икономиката ни е заработила с темпове, каквито през последните години не са били забелязвани у нас. Тази година България има два пъти по-висок растеж от средния за Европа, ще стигнем около 3% растеж и може би ще сме на второ място в Европа по растеж", заяви Росен Желязков.

По Плана за възстановяване устойчивост тази година рекордно в българската икономика ще бъдат инвестирани около 5 млрд. лв., голяма част от тях вече са вложени. В нашата страна трябва да се говори за градеж и надграждане, а не сравнително с други правителства, смята премиерът.

Приходните агенции отбелязаха 9 млрд. лв. повече събираемост в сравнение с 2024 г. и всичко това е изсветляване на бизнеса, каза още Росен Желязков.

В отговор на въпрос кога ще подаде оставка той заяви, че хипотезата е предвидена в Конституцията на страната ни.

От МЕЧ също поискаха оставката на премиера от парламентарната трибуна.

"Кога ще си подадете оставката, Вие сте като заложник на Борисов и Пеевски. Хвърлете кърпата, излизайте сред народа, който протестира срещу вашите поробители", обърна се към Желязков Кирил Веселински.

Премиерът отново повтори отговора си, позовавайки се на Конституцията.

От ПП-ДБ отново призоваха за оставката на премиера.

Елисавета Белобрадова връчи папка с "оставка" и заяви, че Росен Желязков само трябва да я подпише. Премиерът я прибра без да я подпише.

