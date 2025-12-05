Значителни валежи и днес, и утре

И в следобедните часове в цялата страна ще бъде облачно, а на много места в западната половина от страната ще бъде с валежи от дъжд. Предупреждение от първа степен, код жълто, за значителни количества е обявено в областите Кюстендил, Благоевград, Пазарджик и Смолян. Максималните температури ще са в интервала от 8° до 15°, в София - около 9°. Ще бъде и ветровито, с умерен, в източните райони и по Черноморието - временно силен източен вятър.

През следващото денонощие ще остане облачно, на много места с валежи, по-значителни главно в планинските райони на Западна и Централна България, временно интензивни и на изолирани места с гръмотевици - в югоизточните части от страната. Ще остане много ветровито, с умерен, в източните райони - временно силен североизточен вятър.

Максималните температури ще бъдат само с около градус – два по-високи от минималните, в по-голямата част от страната между 6° и 13°, в София - около 7°, на морския бряг, където също ще вали и ще духа силен североизточен вятър - от 13° до 15°. Вълнението на морето ще остане около 4 бала, с височина на вълните до около 2 метра.

Силен вятър и в планините, но с посока от югоизток. И там ще вали, на места интензивно, като граница между сняг и дъжд ще бъде на около 1600 метра.

В неделя вятърът ще отслабне, а валежите постепенно ще спрат, най-късно в източните райони, но ще се задържи облачно.

В понеделник облачността ще намалее и минималните температури съществено ще се понижат, доближавайки с на места до 0°, но максималните слабо ще се повишат.

Във вторник и сряда ще има променлива облачност, в много райони – и мъгли. Сутрешните температури ще останат почти без промяна, но повишението при дневните ще продължи.