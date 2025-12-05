БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ГДБОП и ДАНС удариха ДДС измамници, завлекли хазната с милиони

Иво Никодимов
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Акцията е проведена под надзора на Европейската прокуратура

брифинг прокуратурата гдбоп удар престъпна група ощетила бюджета милиони
ГДБОП и ДАНС разбиха група за ДДС измами под надзора на Европейската прокуратура, научи "По света и у нас".

В четвъртък сутринта служители на двете агенции са влезли едновременно в над 40 офиси на фирми и частни адреси в София и страната. Акции е имало в Пловдив, Русе, Добрич и други градове.

Има задържани лица и големи суми пари и документи.

По първоначална информация става дума за големи фирми, свързани с търговия и производство на селскостопански стоки. Щетата от спестените данъци била за милиони, твърдят запознати с разследването.

# Европейска прокуратура # ГДБОП #ДАНС #ДДС измами

